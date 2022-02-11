Mora nerede, hangi ülkeye bağlı? Mora ne zaman kaybedildi?

Haberin Devamı

Mora konusunu merak eden pek çok insan varlık göstermektedirler. Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Mora'nın kaybı konusu da oldukça fazla sayıda insan tarafından merak edilen önemli konular arasında yerini almaktadır.

Mora Nerede?

En çok sorulan ve araştırılan konulardan biri Mora nerede sorusu olmaktadır. Bu bakımdan Mora nerede sorusunun yanıtı büyük bir önem barındırmaktadır. Mora, günümüzdeki Yunanistan'ın güneyinde yer almakta olup ülkenin bir kısmını oluşturmaktadır. Konum olarak ise Avrupa kıtasına bağlı olup Ege Denizi'nde bulunan bir yarımadadır.

Mora Hangi Ülkeye Bağlı?

Mora günümüzdeki Yunanistan'ın güneyinde yer almakta olan ve de ülke topraklarının bir bölümünü oluşturan bir yarımada olma özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla Yunanistan devletine bağlı durumdadır. Ege Denizi üzerinde bulunmakta olan Mora yarımadası, Batı dilleri ve Yunancada Peloponnesos olarak adlandırılmaktadır.

Haberin Devamı

Mora Ne Zaman Kaybedildi?

Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Mora'nın ne zaman kaybedildiği konusuna ilgi duyan ve bu yönde internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiren çok önemli bir meraklı kitlesinin varlığı söz konusudur. Bundan dolayı konuyla alakalı olarak mümkün olduğunca en doğru ve anlaşılır nitelikte bilgilerin verilmesi çok büyük öneme sahip durumdadır.

Mora Yarımadası ya da Peloponez, bugün bir devlet statüsüne sahip durumda olan Yunanistan'ın güneyinde yerini almaktadır. Mora'nın adı Yunanca dilinde Peloponnesos 'tur. Bu isim Yunancada Pelops'un Adası anlamını taşımaktadır. Günümüzde Mora'nın kuzeybatı kesimi Batı Yunanistan bölgesine dahil edilmiş durumdadır. Mora yarım adasının resmi yüz ölçümü toplam olarak 15,511 m² olup bütün yarımadanın sahip olduğu yüzölçümü ise toplamda 21,550 m²'dir. Dolayısıyla Mora, Yunanistan'ın Orta Makedonya ve Orta Yunanistan bölgelerinden sonra en geniş arazi yapısına sahip üçüncü bölgesi olma özelliği taşımaktadır.

Mora, antik çağlarda Atina ve Sparta arasında meydana gelmiş olan meşhur savaşlara ev sahipliği yapmıştır. Dördüncü Haçlı Seferleri esnasında Franklar tarafından fethedilmiş olan yarımada Ahaya Prensliği'nin de kuruluşuna şahitlik etmiştir. Aynı dönemde Venedik, Mora'nın güneyinde bulunan liman şehirlerini ele geçirmiş ve bunun sonucu olarak da Akdeniz'e doğru uzanan bir ticari ağ kurmayı başarmıştır.

Haberin Devamı

Bir Osmanlı hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmet'in 1453 senesinde İstanbul'u fethetmesinden sonra Bizans ardılları Mora'ya yerleşmiştir. Ancak burada da kalıcı olmayı başaramamışlardır. Osmanlılar güneyde bulunan Modon, Koron gibi önemli iman şehirleri dışında bütün yarımadayı bir Osmanlı padişahı olan II. Mehmed döneminde, 1460 senesinde ele geçirmiştir.

II. Bayezid ve I. Süleyman döneminde ise ortaya çıkmış olan Venedik Savaşları sonrası yarımadanın tamamı Osmanlı imparatorluğunun eline geçmiş ve bu sayede Osmanlı toprağı haline gelmiştir. 1685 yılında Venedikliler Osman devletine karşı savaş açmış ve bu savaşın sonucunda da Mora'yı ele geçirmeyi başarmışlardır. 1699 senesinde imzalanmış olan Karlofça Antlaşması ile birlikte Osmanlılar yarımadadaki tüm haklarını Venedik'e terk etmek zorunda kalmışlardır.

Haberin Devamı

1715 yılında Şehit Ali Paşa'nın düzenlemiş olduğu bir askeri harekâtı sonrasında tekrar Osmanlı imparatorluğu hakimiyetine girmiş olan Mora, tekrara 1821 yılında çıkan Yunan isyanın ardından Osmanlı devletinin hakimiyetinden tamamıyla çıkmıştır. Bu gelişmelerden sonra da Mora artık bir Yunan toprağı haline gelmiştir. Günümüzde de Yunanistan'ın topraklarının bir kısmı olma özelliğini sürdürmeye devam etmektedir.