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Mor Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Mor Olur

#Seodışkaynak
Mor Hangi Renklerden Oluşur Hangi Renkleri Karıştırırsak Mor Olur

Mor rengi herkesin sevdiği renklerden biridir. Özellikle albenisi olması sebebiyle herkes tarafından tercih edilen renkler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan mor rengin hangi renklerden oluştuğu merak edilmektedir. Mor hangi renklerden oluşur? Mor rengini elde etmek için hangi renklerin karıştırılması gerekir detayları ile derledik.

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Mor renginin elde edilebilmesi için kırmızı ve mavi renklerinin karıştırılması gerekir. Mor renginin tonunun ayarlanması için kırmızı ve mavi renklerinin miktarlarını ayarlamak gerekir. 

 Mor Rengi Hangi Renklerden Oluşur? 

 Mor bir ara renktir ve ara renklerin elde edilmesi için birkaç rengin karıştırılması gerekir. Mor rengin oluşumunda kırmızı ve mavi renklerine ihtiyaç duyulur. Kırmızı ve mavi renkleri karıştırılarak mor rengi elde edilmektedir. Renklerin karışımıyla ortaya çıktığı için mor bir ara renk olarak kabul edilmektedir. 

 Ara renkler ikincil renkler olarak da kabul edilmektedir. Mor rengini açmak için de boyayı biraz sulandırmak ya da renklerin içine beyaz renk karıştırmak gerekir. Böylece morun tonu değişerek açılmaktadır. 

 Mor Renk Hangi Anlama Gelir? 

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 Mor rengi asaletin rengi olarak kabul edilmektedir. Zenginlik, zarafet ve lüks hayatı temsil eden mor rengin kişilere uğur getirildiğine inanılmaktadır. Asaleti temsil eden renklerden biri mor rengi olmaktadır. Mor bir ara renktir ve birkaç rengin karışımıyla elde edilmektedir. Asaleti ve lüks yaşamı temsil eden mor rengini elde etmek için kırmızı ve mavi renklerinin karıştırılması gerekir.

 

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