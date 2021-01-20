Modülasyon nedir ve neden yapılır? Modülasyon çeşitleri ve özellikleri

Alçak frekanslı bilgi sinyallerinin tek başına uzak mesafelere gidebilmesi mümkün değildir. Yüksek frekanslı sinyaller ise az bir güç ile uzak mesafelere ulaşabilmektedir. Bu sebeple taşıyıcı sinyaller hamal olarak kullanılmakta, alçak frekanslı bilgi sinyalleri vericide modülasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Böylelikle taşıyıcı üzerine bindirilmektedir.

Modülasyon Nedir?

Modülasyon veya diğer bilinen adı ile kipleme, bir taşıyıcı sinyal ile bilgi sinyalini birleştirmekten oluşan ve iletişim teknolojisinde kullanılan ve kullanımı tercih edilen bir yöntemdir. Modülasyon yöntemi, ilk başlarda sadece anten yolu ile yapılan yayınlar için öngörülmüş ise de içinde yaşadığımız dönemde kablolu, kablosuz başta olmak üzere her çeşit iletişimde kullanılmaktadır.

Çok alçak frekanslı sinyallerin çok uzak mesafelere gönderimi çok güç ve zor olduğundan ötürü alçak frekanslı sinyalin, yüksek frekanslı taşıyıcı bir sinyal üzerine bindirilerek uzak mesafelere taşınması sağlanabilmektedir. Bu işleyişe ise kipleme adı verilmektedir. Radyo ve televizyon yayınlarında sesin, radyo ve televizyon frekansları ile taşınmasıdır. Kiplemenin tersi ise kip çözümü olarak ifade edilmektedir. Kip çözümü, kiplenmiş ses ile taşıyıcı frekansın ayrıştırılması uygulamasıdır.

Modülasyon Neden Yapılır?

Modülasyon işlemini gerçekleştirmek için iki sinyale ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sinyaller; Bilgi Sinyali ile Taşıyıcı Sinyali'dir. Alçak frekanslı bilgi sinyaline, modüle edici, modüle eden, modülasyon sinyali, gönderilecek sinyal ya da alçak frekanslı (AF) sinyal ismi verilmektedir. Yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaline, modüle eden, RF (Radyo Frekans) sinyali ya da hamal sinyali adını almaktadır. Modülasyon işleminde modüle eden sinyal, bilgi sinyali; modülasyona uğrayan ya da modüle edilen sinyal ise taşıyıcı sinyal olmaktadır.

Modülasyon Çeşitleri ve Özellikleri

Modülasyon işlemi sonunda taşıyıcı sinyalin frekansı, genliği ile fazı değişikliğe uğramaktadır. Genel olarak üç çeşit modülasyon bulunmaktadır.