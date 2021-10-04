Mızıka nasıl çalınır, kaç delikli alınmalı? Mızıka hangi ülkeye aittir?

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Amatör ya da profesyonel herkesin mutlaka ilgisini çekmiş müzik aletlerinden biri mızıkadır. Tabii mızıkanın nasıl çalınması ve özellikleri neler olması gerektiği merak edilen konular arasında geliyor. Aslına bakılırsa çok zor olmamakla beraber diğer müzik aletleri gibi mutlaka bilinmesi gereken hususlar mevcuttur.

Mızıka Nasıl Çalınır?

Mızıka küçükten büyüye her bireyin çalabileceği müzik aletlerinden biridir. Çabuk ve hızlı öğrenme imkanı sağlayan mızıka, aynı zamanda diğer müzik aletlerini göre çok farklı bir tona sahiptir. Mızıka çalma konusunda öncelikle bilinmesi gereken düzgün tutuştur. Özellikle sol elin başparmağı ile işaret parmağı arasında tutulan mızıka, paralel bir şekilde ağza götürülmelidir. Tabii bu durumu sağ elliler için geçerlidir. Sol elli bireyler ise tam tersini yapmalıdır. Böylece hangi el ile tutulur ise mızıkanın üst ve alt kısımları tamamen kapanacak biçimde sarılmalıdır. Ardından tek bir delik dışında diğer tüm delikleri kapatmak suretiyle, ilgili nota üzerinden güzel bir ses çıkarmak mümkündür. Mızıkaya üfleyip sonra nefes almak ile beraber ağızda gezdirmek suretiyle mızıka çalınabilir.

Mızıka Nasıl Kaç Delikli Alınmalı?

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Fiziksel ve yapısal özellikleri ile beraber iki farklı mızıka türü bulunmaktadır. Bunlardan biri diatonik mızıkalar diğeri ise kromatikler olarak bilinir. Bu mızıka çeşitleri özellikle barındırdıkları delikler açısından farklılık göstermektedir. Mesela diyatonik mızıkalar da 10 delik bulunur ve bunlar temel notalardır.

Kromatik mızıka çeşitleri ise 10,12 ve 14 deliklere sahiptir. Bu delikler de aynı zamanda ‘pompa’ denilen bir mekanizma yer almaktadır. Amaca bağlı olarak ve kullanılacak yere göre 2 farklı mızıka çeşidi üzerinden tercih yapmak mümkün. Tabii 10 ile 14 delikli olarak farklı mızıka çeşitleri aynı zamanda doğal olarak nota üzerinden de değişkenlik göstermektedir. Bu da daha farklı sesler çıkarma imkanı veriyor.

Mızıka Hangi Ülkeye Aittir?

En çok merak edilen konular içerisinde farklı bir tonlamaya sahip olan mızıkaların hangi ülkeye ait olduğudur. Bu bağlamda birçok farklı özelliğe sahip olan değişik mızıkaların yapıldığı ülke Almanya olarak ön plana çıkıyor. Özellikle de 10 delikli olan Blues Harp ve Blues mızıka türleri Almanya kökenli olarak üretimden geçmektedir. Tabii daha sonra birçok farklı ülkeye yayılmış olan mızıka, değişik ülkelerde üretimden geçmekte ve dünya çapında değerlendirilmektedir. Hatta Bremen Mızıkacıları üzerinden de Alman masal türleri kapsamında meşhur ve popüler olmuş müzik aletleri içerisinde yer alıyor.

Mızıka ile Hangi Müzikler Çalınır?

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Akla gelebilecek birçok farklı müzik türü adına mızıka kullanılabilmektedir. Ortak şekilde oldukça hoş ve farklı bir ses tonu yaratan mızıka, özellikle diğer müzik aletleri ile de uyumlu bir etki yaratıyor. Tabii bu bağlamda diatonik ile beraber kromatik mızıka çeşitlerinin farklı müziklerde kullanıldığını söylemek mümkün. Ortak biçimde ise mızıka şu tür müzik türlerinde ele alınmaktadır;

- Klasik müzik

- Jazz

- Latin müzikleri

- Blues

- Rock

- Country

Genel olarak yukarıda verilen müzik çeşitleri için mızıka günümüzde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Üstelik artık teknolojinin getirdiği olanaklar ile beraber, çok daha farklı tasarıma sahip mızıka türleri kullanılabiliyor. Böylece daha zengin ve etkileşimli müzikler çıkarma şansı yakalanmaktadır.