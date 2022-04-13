Mit ne demek ve açılımı nedir? Mit neyin kısaltması

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Mit bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı 2- Güvenlik Tahkikat Başkanlığı

3- Dış Operasyonlar Başkanlığı

MİT Ne Demek ve Açılımı Nedir?

MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı demektir. Milli İstihbarat teşkilatının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1- İç ve dış tehditlere karşı ülkenin güvenliğini sağlamak.

2- İnternet üzerinden ve telefonla yapılan ihbarları değerlendirmek.

3- Bakanlıklara bağlı arşivleri kullanmak ve istihbarat oluşturmak.

MİT Neyin Kısaltması

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kısaltması olan MİT, 55 yıldır Türkiye'nin her ilinde hizmet vermektedir. Mit personeli olmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve üniversite mezunu olması gerekir.

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MİT'e bağlı diğer kurumlar ve başkanlıklar şunlardır:

1- Müsteşarlık Basın Müşavirliği Stratejik Araştırma Birimi 3- Teftiş Kurulu

4- MİT Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Not: Mit kelimesi, bazı kitaplarda ve internet sitelerinde mitoloji sözcüğünün kısaltması olarak kullanılır. Bu kelimenin sözlük anlamı bilinmeyen olay, efsane ve söylentidir.