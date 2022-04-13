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Mit ne demek ve açılımı nedir? Mit neyin kısaltması

Mit ne demek ve açılımı nedir Mit neyin kısaltması

Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı bir örgüt olan MİT, 22 Temmuz 1965 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Genel merkezi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde olan MİT'in eski isimleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti ve Teşkilat'ı Mahsusat'tır. Personel sayısı 8 binden fazla olan kuruluşta istihbarat uzmanları dışında, insan kaynakları uzmanları, psikiyatristler, veri analistleri ve doktorlar da görev almaktadır. MİT ne demek ve açılımı nedir? MİT neyin kısaltmasıdır tüm detayları ile derledik.

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Mit bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Elektronik Teknik İstihbarat Başkanlığı 2- Güvenlik Tahkikat Başkanlığı

 3- Dış Operasyonlar Başkanlığı 

 MİT Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı demektir. Milli İstihbarat teşkilatının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

 1- İç ve dış tehditlere karşı ülkenin güvenliğini sağlamak.

 2- İnternet üzerinden ve telefonla yapılan ihbarları değerlendirmek.

 3- Bakanlıklara bağlı arşivleri kullanmak ve istihbarat oluşturmak. 

 MİT Neyin Kısaltması 

 Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kısaltması olan MİT, 55 yıldır Türkiye'nin her ilinde hizmet vermektedir. Mit personeli olmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve üniversite mezunu olması gerekir. 

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 MİT'e bağlı diğer kurumlar ve başkanlıklar şunlardır:

 1- Müsteşarlık Basın Müşavirliği Stratejik Araştırma Birimi 3- Teftiş Kurulu

 4- MİT Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

 Not: Mit kelimesi, bazı kitaplarda ve internet sitelerinde mitoloji sözcüğünün kısaltması olarak kullanılır. Bu kelimenin sözlük anlamı bilinmeyen olay, efsane ve söylentidir.

 

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