Miss 2. Ve 3. Hali Nedir? Miss Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Miss, İngilizcede kaçırmak ve özlemek anlamlarına gelen bir fiil sözcüğüdür. Genellikle özlemek anlamında karşımıza çıkar. İngilizce özlemek anlamında olan miss fiilini olumsuz yapmak için önüne don't yardımcı fiili gelir. Yani don't miss şeklinde kullanılır. Ayrıca fiilin 2. ve 3. halleri de ek alarak değişmektedir.

Miss 2. ve 3. Hali Nedir?

Miss fiilini şahıs kipleriyle kullanırken yani she, he ve ıt için mısses şeklinde kullanırız. Öznelerle kullanımında direkt miss olarak kullanılır. Soru sorarken do miss olarak ifade edilen miss fiili, 2. halde missed ve olumsuz ikinci halde did miss şeklinde olur. Fiilin 3. hali de yine missed şeklindedir.

Miss Fiilinin İkinci ve Üçüncü Halleri ile Örnek Cümleler

Miss fiilini 2. ve 3. hal olarak missed şeklinde kullanmaktayız. Örnek cümleler ile sizler için inceledik;



2. Hali; I missed Turkey.

3. Hali; I missed your sister.

Kaçırmak anlamı için;

I missed by buss.