Mısır'da kurulan ilk Türk Devleti hangisidir? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletleri nelerdir?

Oldukça eski bir medeniyete sahip olan Mısır'da pek çok Türk devleti kurulmuştur. Bu devletlerin çoğu İslam devleti olarak bilinmektedir. İlk Türk devleti 8. yüzyılda kurulmuş olup 16. yüzyıla kadar varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Mısır'da bulunan bu Türk devletleri günümüzde gözle görülür eserler de bırakmışlardır.

Mısırda Kurulan İlk Türk Devleti Hangisidir?

1) Tolunoğulları

Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğullarıdır. Tolun oğulları tam olarak bu topraklarda 868 ve 905 yılları arasında hüküm sürmüştür. Tolunoğlu Ahmet döneminde bu Türk devleti yükselme dönemini geçirmiştir. Tarihte ilk eczaneyi kuran devlet olarak da bilinen Tolunoğulları Mısır'ın altın çağı yaşamasında da önemli bir pay edinmiştir. Ekonomik olarak güçlü bir devlet olan Tolunoğulları tarihte bilinen en güçlü Türk devletlerinden bir tanesidir.

Mısırda Kurulan İlk Türk İslam Devletleri Nelerdir?

2) Ihşidiler

Mısır'da kurulmuş olan bir Türk İslam devletidir. Akşitler olarak da biliniyor. Mısır'da kurulmuş ikinci Türk İslam devleti olma özelliğine sahiptir. Togaç oğlu olan Muhammet tarafından kurulmuştur. Işidiler Mısır'dan sonra Filistin ve Hicaz'a da hakimiyet kurmuşlardır. Bu devletin en parlak dönemi ise Ebubekir Mehmet döneminde yaşanmıştır.

3) Eyyubiler

Mısır'da kurulan bir diğer devlet de Eyyubiler'dir. Eyyubiler'in kurmuş olduğu devletin başkenti ise Kahire'dir. Mısır'dan sonra da Suriye ve Hicaz'a hakimiyet kurmuşlardır. Eyyubiler en parlak dönemini Selahattin Eyyubi döneminde yaşamıştır. Eyyubiler Hittin savaşını kazandıktan sonra önemli bir prestij elde etmişlerdir.

4) Memlükler

Tarihte kurulmuş olan en güçlü Türk devletlerinden bir tanesidir. Eyyubilerin ordusu da Memlükler'den oluşmaktaydı. Memlük ordusu çoğunluk olarak Çerkezler ve Kıpçaklar tarafından oluşuyordu. Kölelerin hükümdar olduğu bir devlet olarak bilinen Memlükler tarihte önemli savaşlar da kazanmışlardır. Tarihte veraset yolu ile hükümdarlık olmayan ilk Türk devleti olma özelliğine de sahiptir. Eyyubiler yıkıldıktan sonra Memlük ordusu ülke yönetimini ele geçirmiş ve Memlükler devletini kurmuşlardır. Sultan Baybars dönemi Memlükler döneminin en parlak dönemlerindendir. Memlükler taht kavgası ile de sarsılmaya başlamış ve ömrü kısa olmuştur.