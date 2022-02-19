Mısır medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Antik mısır uygarlığı nasıl yok oldu?

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Gizemini, ihtişamını hala koruyan ve Mısır piramitleri sayesinde de sürdüren Mısır Medeniyeti, tarihin en büyük uygarlıklarının başında gelmektedir.

Mısır Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Mısır, Afrika'nın kuzeyinde yer almaktadır. Bugünkü Mısır devletinin bulunduğu coğrafyada "nom" adı verilen şehirlerde ve dağınık şekilde yaşayan Mısırlıları siyasi olarak bir araya toplayan ve böylece siyasi birliği sağlayan Kral Menes olmuştur.

Mısır uygarlığı bereketli Nil Nehri deltasının etrafında kurulmuştur. Mısır uygarlığı ilk kurulduğunda iki bölgeden oluşuyordu. Kuzeyde deltada Aşağı Mısır ve güneyde Nil vadisinde Yukarı Mısır. Kral Menes delta bölgesini fethederek Mısır'ı birleştirdi

Özellikleri Nelerdir?

Mısır uygarlığının özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

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Mısır, coğrafi olarak istila ve saldırılara kapalı bölge olduğu için kendine özgü bir kültür geliştirmiştir.

Mısır'da siyasi birlik MÖ: 3200 li yıllarda Kral Menes sayesinde sağlanmıştır.

Mısır'ın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı.

Mısır, siyasi yapı olarak Nom adındaki şehir devletlerinde örgütlenmişti.

Mısır'da MÖ 525 tarihindeki Pers İstilasına kadar 26 sülale yönetime gelmiştir.

Helen İmparatorluğunun kralı Büyük İskender tarafından MÖ 333 yılında Mısır istila edilmiştir.

Nil gibi verimli ve bereketli büyük bir nehrin deltasında bulunan Mısır sadece zenginlik değil bu coğrafi yapısından dolayı kendine özgü bir kültür de ortaya koyabilmiştir.

Mısır'ın hükümdarlarına "Firavun" denilmekte idi ve bunlar "yarı tanrı" konumunda idiler.

Devlet yönetiminde ise Firavun'ların yanında katip denilen devlet memurları bulunmakta idi.

Firavun'un emrinde güçlü bir ordusu vardı. Bu ordu arabalı ve yaya olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.

Mısırlılar ahiret inancına sahip olduklarından, ölülerini mumyalamışlardır.

Başta firavunlar olmak üzere önemli yöneticiler ve devlet adamları kendilerine piramit denilen büyük yapılar inşa ettirmişler ve öldükten sonra mumyalanarak buraya gömülmüşlerdir.

Ölülerini çok sayıda altın, gümüş, ziynet ve beraberinde araç ve gereçlerle gömmüşlerdir.

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Çok tanrılı inanışa sahip olan Mısırlıların en büyük tanrısı Amon Ra idi.

Mısırlıların tıp biliminde ilerlemiş olmalarının altında yatan bir sebep de ahiret inanışları ve ölülerin mumyalanmasıdır.

Mısır uygarlığında sosyal sınıflaşma bariz biçimde görülmüştür. Kölelik sistemi yaygın biçimde devam etmiştir.

Mısır'da yarı tanrı-kral inancı sebebiyle hukuk gerilemiştir. Yazılı yasaları hemen hemen hiç yoktur. Firavun'un buyrukları emir sayıldığı için yazılı bir hukuk sistemi gelişmemiştir

Fakat Mısır uygarlığının en önemli olaylarından birisi tarihte ilk kez imzalanan yazılı bir anlaşmadır. MÖ. 1280 tarihinde Mısırlılar ile Hititliler arasında "Kadeş Anlaşması" imzalanmıştır.

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Mısır uygarlığı, hiyeroglif adı verilen resimli bir yazı kullanmıştır. Bu yazı papirüs adı verilen bitkinin yapraklarından elde edilen kağıtlara yazılmıştır.

Mısır uygarlığı; dini inanışlar ve bölgedeki ekonomik uğraşlar sebebiyle bilim alanında gelişmiştir.

Mısır'da geometri, matematik, astronomi, tıp ve eczacılık alanında oldukça gelişmişti.

Mısır'da pi sayısı bugünkü değerine çok yakın bir biçimde bulunmuş ve kullanılmıştır.

Antik Mısır Uygarlığı Nasıl Yok Oldu?

Bronz Çağının sonlarına doğru 1.200'li yıllarda Akdeniz'de yaşanan sosyal, ekonomik, siyasi krizler sonucunda Hitiler, Doğu Akdeniz şehir devletleri ve Mısır zayıflamıştır. Doğu Akdeniz'i istila eden ve Hititlerin yıkılmasına sebep olan bu karışıklıklar neticesinde zayıflayan Mısır daha fazla gücünü koruyamamış ve yeni krallık çağı sona ermiştir.