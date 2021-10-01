Miras hukuku nedir ve mal paylaşımı nasıl yapılır? Taşınır ve taşınmaz mal paylaşımı oranları ve örnekleri

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Miras hukuku, en kısa tanımıyla bir kişinin ölümü ya da gaiplik durumu sonrasında mal varlıklarını kimlere ve nasıl şekilde verilmesi gerektiğini anlatan ve bu konu hakkında bilgi veren bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku insanların ölümü üzerine, ölen kişiye ait olan varlıkları yasa mirasçı ve diğer mirasçı arasında nasıl ve ne kadar miktarda paylaşılacağı, borçların hangi şekilde ve nasıl ödeneceği gibi durumları inceleyen özel bir hukuk dalı olarak bilinir. Yasal mirasçı olan kişiler arasında; koca ya da karı, anne, baba, çocuk, torun, kardeş, büyükbaba ya da büyükanne yer alır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Malların nasıl pay edileceği konusu ise yasal mirasçı olan kişiler arasında belli olan oranlarda ölen kişinin sağ olan eşinin elinde yer alan varlığa göre değişiklik gösterir. Bu durum haricinde mirasçı olan kişiler eşit ve aynı miktarda miras payı alır. Örnek olarak verilecek olursa sağ olan eş ve sahip olduğu 2 çocuk yasal mirasçı olmuş ise sağ olan eşe kalan mirasın 1/4 kadarı, çocuklar ise her biri ayrı ayrı 3/8 oranına sahip olacaktır.

Mal Paylaşım Oranı Nedir ve Nasıl Yapılır?

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Malların paylaşılması ise şu şekilde gerçekleşir:

Geride sağ kalan bir eş varsa miras payının kim ile birlikte olunduğuna göre farklılık gösterir. Miras bırakan kişinin altsoy ile birlikte mirasçı kişi olursa mirasın 1/4 kadarı hesaplanır. Miras bırakan kişinin baba ve ana zümresi ile birlikte mirasa ortak olunursa mirasın 1/2 kadarı hesaplanır. Miras bırakan kişinin büyükbaba ve büyükannesi, onların çocuğu ile mirasçı olursa miras payının 3/4 kadarı hesaplanır. Eğer bu ihtimallerin hiçbiri ortada bulunmuyorsa mirasın hepsi sağ kalan eşe verilir.

Taşınır ve Taşınmaz Mal Paylaşımı Oranları ve Örnekleri

Mirası bırakan kişi vefat ettikten sonra elde kalan miras malları mirasçı olan kişilere geçer. Bu mallar üzerinde yer alan ortaklık adına el birliği mülkiyeti denmektedir. El birliği ile birlikte mülkiyette yer alan tapuda hisse oranı yoktur. Bu durumda da mirasçı olan kişiler miras malının aynı şekilde taksim edilmesi konusunu anlaşarak çözebilir. Kısacası malın kimde kalacağına karar verilip gerçekleşmesi için mülkiyet devri gerekir.

Bu işlem için ise vekil ya da mirasçı olan kişiler bir araya toplanmalıdır. Taşınmaz olan mirasların devredilme işlemi olacaksa tapu müdürlüğüne mirasçı olan kişilerin hepsi aynı anda gitmesi ve birlikte devir işlemlerin gerçekleştirmeleri gerekir. Bu şekilde anlaşma sağlanmadığı durumlarda ise mirasçı olan kişilerden herhangi biri dava yoluyla talep edebilir. Taşınmaz ve taşınır olan tüm malların satışını ve satış sonucunda masrafları mahsup ederek mirasçı olan kişilere paylarını paylaştırmasını mirasçı olan kişilerden herhangi biri yapabilir. Bunun yanı sıra ortaklığın ortadan kalkmasını da taksim yolu ile gerçekleştirmek mümkündür. Ayın halinde paylaşım mümkün olursa bu yol ile gidermek mümkündür. Bunu tespit etme işlemini ise ortaklığın ortadan kalkması davasını gören Mahkeme bilir kişi tarafından inceleme sonucu tespit edilecektir.