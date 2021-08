Minik Sarp'ın yaptığı yardımlar büyüklerine örnek oldu

“Çocukların yazın eğlenmesi istedim, bütün çocukların eğlenmesi gerek” diyen Sarp satış yaparken sokaktan geçen kağıt toplayıcılara ikramda bulunmayı da ihmal etmedi. Sarp’ın koca yürekliliğinden etkilenen lise öğrencisi Ada Arıbaş ve Efe Sakız da, aynı şekilde tezgah kurup satış yaptı ve elde ettikleri gelirle Diyarbakır’daki bir köy okuluna oyuncak gönderdi. Sarp, Ada ve Efe’nin bu yardımları yapması ve ihtiyaç sahibi okulların bulunmasına ise 5 yıldır başta köy okulları olmak üzere ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatan ise Güneş Umuttur gönülleri destek oldu.



MÜHENDİS OLUP OYUNCAK DÜKKANI AÇACAĞIM

Anne ve babası karne hediyesi olarak Sarp’a basketbol topu aldı. Güneş Umuttur kurucusu, aynı zamanda Sarp’ın komşusu olan Billur Güven, “Senin topun olduğu gibi diğer arkadaşlarının da olsun ister misin?” diye sorunca Sarp bu teklifi anında kabul etti ve çok heyecanlandı. Ardından hazırlıklar başladı. Güneş Umuttur gönüllüleri poğaçaları, kurabiyeleri yaptı, Sarp ise önlüğünü giyip tezgahın başına geçti. İlerde tahtalarda oyuncaklar yapan bir mühendis olmak, yaptığı oyuncakları sattığı bir dükkan açmak ve daha çok çocuğun eğlenmesi vesile olmak isteyen Sarp, “Saat 10’da başladım, birkaç saat içinde hepsi satıldı. Beni görünce şaşıran ne yaptığımı soranlar oldu, anlattığıma beni tebrik ettiler, ben de çok mutlu oldum. Tekrar yapmak istiyorum çünkü bence önemli bir şey, her çocuğun oyun oynamaya hakkı var. İlerde belki oyuncak dükkanı açarım ve daha çok çocuğun oyuncağı olmasını sağlarım. Aslında büyüdüğümde mühendis olmak istiyorum ama bence bir mühendis tahtalardan oyuncaklar icat edip bir dükkan açabilir, uçak, araba topaç… Bir sürü şey yapabilirim. Hem kendi yaptığım oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara gönderirim hem de kazandığım parayla başka oyuncaklar alıp gönderirim” diyor.



HER İNSANIN MUTLULUĞU BİR DİĞERİNE BAĞLI

Ada ve Efe is duygularını şöyle anlatıyor:

Ada Arıbaş (15): Komşumuz Sedef Turan’dan Güneş Umuttur grubunun köy okulları için çalışmalarını duymuştum, iki hafta önce Sarp’ın kendi sokaklarında yaptığı etkinliği duydum. Bizim de böyle bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Sarp’ın yaşının bizden çok küçük olmasına rağmen böyle cesur olması bizi de cesaretlendirdi. Bence her insanın mutluluğu bir diğerine bağlı. Yardımlaşmak insan olmanın gereğidir. Oyun oynamak ise her çocuğun hakkıdır. Oyuncağı olmayan çocuklara destek olmak gurur verici ama yeterli değil. Daha çok çocuğun eğitim, sağlık, güvenlik, kendini geliştirme ve oyun haklarının desteklenmesi gerek. Hayatım boyunca her zaman bana ihtiyacı olan insanların farkında olmak ve elimden geleni yapmak istiyorum.



Efe Sakız (15): Sedef ve Billur Teyzelerin Güneş Umuttur adlı yardım organizasyonlarından haberdar oldum. Bu sosyal sorumluluk organizasyonu çok hoşuma gitti ve benim de yardımım dokunsun istedim. Sarp’ın böyle bir projede olması çok etkileyici. Kendisini buradan da tebrik ediyorum, çünkü bize göre yaşı küçük böyle bir etkinlik için. Fakat Sarp bu etkinliğe katılıp üstesinden gelmişti. Ben de Sarp’ın yaptığını arkadaşım Ada ile devam ettirmek istedim. Bizim de okulumuzda top olmadığı oluyordu, fakat ben bunu 1-2 gün yaşadım. Oysa top almaya bütçesi yetmeyen okul arkadaşlarım bunu her gün yaşıyorlardı. Buna da son vermek istedim. Aslında bu işin maddi kısmı manevi kısmı da oldukça önemli, çünkü birilerinin diğerlerine yardım etmesi çok harika bir şey .Ben bundan sonra bu ve bunun gibi projelerde bulunmak isterim. Eğer daha iyi bir gelecek istiyorsak böyle gönüllülük esaslı yardımların hayatımızın içinde hep olması lazım.