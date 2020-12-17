Mimar nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mimar olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüzün en popüler mesleği olan mimarlık pek çok üniversitede eğitimi verilen bir bölümdür. Mimar için belirli şartların tamamlanması gerekmektedir.

Mimar Nedir?

Mimar yeni yapılan bir bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilere verilen isimdir. Mimarlar inşaap projelerinde görev alırlar. Projelerin başlangıç aşamasından tamamlanmasına kadar görev alırlar.

Mimar Ne İş Yapar?

Mimar üç boyutlu düşünme yeteneği ve yaratıcı düşünceleri ile çalışmaktadır. Bu nedenle yeni projeler tasarlar, çizimler çizer, kontrol edip ekip çalışması yapmaktadır. Projelerin yapımı aşamasında kalite standartlarına uygun olarak malzemeler sunmak, çevresel etkilere olan uygunluğu denetlemek, çeşitli projeler için ihalelere katılmak ve sunumlar yapmak mimarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mimar Nasıl Olunur?

Mimar olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık bölümünden lisans derecesinde mezun olmak gerekmektedir. Mimar olan kişiler devlet kurumlarında çalışmak isterler ise Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir. Bunların yanında kamu haklarından mahrum olmamak ve devlet güvenliğine karşı suç işlememek de mimar olmanın şartları arasındadır.

Mimar Olma Şartları Nelerdir?

Mimar olma şartlarının başında 4 yıllık Mimarlık bölümünü okumak gelmektedir. Bunun yanında mimar olabilmek için pek çok niteliğin de kişilerde bulunması gerekir. Aranan b nitelikler şunlardır:

- Üç boyutlu düşünebilme ve yaratma yeteneği

- Mekanik sistemleri ile bu sistemlerin bina operasyonlarına etkilerini anlayabilecek analitik düşünce yapısına sahip olmak

- İş zekasına sahip olabilmek

- Pek çok bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilmek

- Yönetmelik ve kalite standartlarına hakim olmak

- Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek

- Detaylara dikkat edebilmek ve görsel farkındalık sahibi olmak

Mimarın Görevleri Nelerdir?

Devlet kurumları veya özel kurumlarda çalışan imarların belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görevler şunlardır:

- Bina tasarımında önerileri hazırlayıp müşterilere sunmak

- Elle ve bilgisayar destekli tasarım uygulamaları kullanarak bina tasarımlarını çizmek

- Bina ve kullanıcıların ihtiyaçlarını değerlendirmek

- Gereken tüm malzemelerin kalitesini belirlemek

- projeyi baştan sona kadar kontrol etmek

- Projelerin çevresel uygunluğunu kontrol etmek

- Projelerin bütçe doğrultusunda ve zamanında teslim etmek

- Düzenli saha çalışmalarını kontrol etmek

- Mühendis, inşaat yöneticisi ve mimari teknoloji uzmanları ve diğer tüm profesyonel ekip ile iş birliği içinde bulunmak

Mimarların Maaşları Ne Kadar?

Mimarlık mesleği ile ilgili merak edilen konulardan birisi de mimarlık maaşlarıdır. Devlet sektörü ile özel sektörlerde mimarlık maaşları değişmektedir. Ayrıca kişilerin çalışma yıllarına ve deneyimlerine göre de mimarlık maaşları değişkenlik gösterir. Devlet kurumunda çalışan mimarların yaklaşık olarak maaşları 6.000 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir.

Özel sektörde çalışan yeni başlayan mimarlar 3.500 TL ile 4.000 TL arasında maaş almaktadır. Deneyimli başarılı mimarların maaşları ise yaklaşık 10.000 TL'yi bulabilmektedir.

Mimarlar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Mimarlık bölümü okuyan ve mezun olan kişiler kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak görev alabilirler. Ayrıca mimarlar kendi iş yerlerini kurarak kamu ve özel sektördeki pek çok projede görev alabilirler. Mimarlar için diğer bir iş olanakları ise mimarlık ofisleri olmaktadır.