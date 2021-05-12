Milliyetçilik Nedir? Milliyetçilik Düşüncesi Ve Akımı Hangi Olay Sonucunda Ortaya Çıkmıştır

Milliyetçilik, bir ulusun yabancı egemenliği altına alındığında bağımsızlığını hedefleyen bir doktrin ve siyasi bir eylemdir. Milliyetçilik, bir işgalci tarafından ezilen veya reddedilen veya daha geniş bir bütün içinde çözülen bir kültürü de savunmaya çalışabilir.

Milliyetçilik Nedir?

18.yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik, sırasıyla özgürleştirici ve sonra egemen oldu. Milliyetçilik terimi, büyük Avrupa dillerinde ilk kez ürkek bir şekilde 18. yüzyılın sonunda ortaya çıktı ve bir sonraki yüzyılda kendini ortaya koydu. Bu ortaya çıkış, büyük bir dönüşümle bağlantılıdır: insanlara, hükümdarların yerine nihai siyasi egemenliğe yatırım yapma gerçeği. Bu yatay meşruiyeti getirerek, Amerikan ve Fransız devrimleri eşitsiz toplumdan kopuyor.

Kendilerini birleştiren bağlar (dil, kültür) nedeniyle ulusal bir topluluk oluşturmanın farkına varan ve kendilerini egemen bir devletle donatmak isteyen bireylerin siyasi hareketidir. Ulusal çıkarların, ulusu oluşturan sınıfların ve grupların çıkarları veya uluslararası toplumun diğer milletleri üzerindeki üstünlüğünü doğrulayan siyaset teorisidir.

Milliyetçilik Düşüncesi ve Akımı Hangi Olay Sonucu Ortaya Çıktı?

Milliyetçilik, ulusal topluluğun veya devletin kolektif çıkarlarını bireylerin, bölgelerin veya diğer ulusların çıkarlarının üzerine yerleştiren doktrin veya uygulamadır.

Milliyetçilik, ulusal topluluğun veya devletin kolektif çıkarlarını bireylerin, bölgelerin veya diğer ulusların çıkarlarının üzerine yerleştiren doktrin veya uygulamadır. Almanya ve İtalya'da özellikle Amerikan ve Fransız devrimleri ve birleşme hareketleri ile ortaya çıktı.

Bu Avrupa ve Amerikan modellerini taklit ederek, kendi kaderini tayin ve ulusal kurtuluş hareketleri, son 200 yılda milliyetçiliği tüm gezegende siyasi ve kültürel bir fenomen haline getirdi. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonraki 25 yılda 66 yeni devlet ortaya çıktı.

Milliyetçilik Almanya'yı Nasıl Etkiledi?

Avrupa'da milliyetçi düşünce, askeri gücün sergilenmesi ve kullanılmasıyla, özellikle de II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Nazi hükümeti tarafından sıklıkla ifade edilen temel bir ırksal üstünlük nosyonunu iletti. Milliyetçilik, ille de belirli bir ideolojiye dayanmak zorunda değildir ve politik yelpazede sağdan sola doğru gider. Yönü ve içeriği tarihsel koşullarla bağlantılıdır. Almanların II. Dünya politikasına milliyetçilik yön vermiştir.