Milli İrade Nedir, Ne Anlama Gelir? Milli İrade Ne Zaman Kuruldu?

Tarihte yaşanan savaşlar farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu savaşlara katılan devletler için olumlu sonuçlar olduğu gibi olumsuz sonuçlarda ortaya çıkmıştır. Türk Milleti açısından yaşanan tüm olumsuzluklara karşı Milletin İradesini etkin kılmak gerekmekteydi.

Milli İrade Nedir, Ne Anlama Gelir?

Milli İrade, ulusun herhangi bir baskıya maruz kalmadan düşüncesini ortaya koyması olarak ifade edilmektedir. Milli İrade kavramının temelinde millet bulunmaktadır. Millet her zaman için değerli olmuştur. Bir milletin baskı ve şiddete maruz kalması türlü sıkıntılara yol açmaktadır. Bu yüzden Tük Milleti baskıyı hiçbir zaman kabul etmemiştir.

Tarihte yaşanan savaşlara baktığımız zaman büyük devletlerin sömürgecilik anlayışları açıkça görülmektedir. Bu anlayışın nedeni kendinden olmayan milletlerin bağımsızlığını elinden almak olarak yorumlanabilir. Türk Milleti de zaman zaman sömürgeci devletlerin baskısına maruz kalmıştır. Ancak, Türk Milleti hiçbir zaman bağımsızlığından vazgeçmemiştir.

Türk Milleti'nin düşüncesine göre bağımsızlık önemliydi ve kesinlikle baskı altında yaşamamak gerekmekteydi. Bu düşünce ne kadar etkin olursa olsun zaman zaman yaşanan olumsuzluklar hayal kırıklıklarına neden olmaktaydı. Milleti ayakta tutmak ve bağımsızlığı korumak adına Milli İrqdre'nin başarılı bir şekilde sağlanması gerekmekteydi. Milli İrade etkin olduğu sürece birlik ve beraberliğin bozulması zor olacaktır.

Milli İrade Ne Zaman Kuruldu?

Millî İrade, milletin egemenliğine dayanan bir sistem olarak bilinmektedir. Milli İrade de millet düşüncesini açıkça dile getirmektedir. Yani devlet millet birliği olması gerekmekteydi. Milletin kendi arzusu ile yöneticileri seçmesi gerekir. Bu şekilde Milli İrade hakim kılınmış olur. Millete karşı herhangi bir baskı ve şiddet olursa eğer Mili İrade bozulmuş olur. Millet kendi isteklerini özgür bir şekilde dile getirmelidir.

Kurtuluş Savaşı'na giden süreçte Mustafa Kemal ve arkadaşları 12 Haziran 1919 yılında Amasya'ya varmıştı. Burada yayınlanan bildiri ile Amasya Genelgesi ortaya çıkmıştır. Bu genelgede yer alan maddelerde ağırlıklı olarak milletin bağımsızlığını kendi azim ve kararının kurtaracağı belirtilmekteydi. Ayrıca milletin hiçbir baskıya maruz kalmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu sayede Milli İrade oluşmaya başlamıştır.

Milli İrade ortaya çıkmaya başladıkça Kurtuluş Savaşı daha çok başarıya ulaşmaya yakın olmuştur. Mustafa Kemal ve yanındakiler ülkenin kurtuluşu için milletin önemi oldukça iyi bilmekteydi. Ancak milleti uyandırmak ve mücadeleye katmak için önemli çalışmalar yapmak lazımdı. Yapılan çalışmalar ile milletin zafere olan inancı artacaktı. Bu çalışmalar doğrultusunda Sivas'ta bir kongre yapılma kararı alınmıştır.

4-11 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta önemli bir kongre yapılmıştır. Bu kongrede oldukça önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan en dikkat çekeni ulusun bağımsızlığı için Milli İrade'yi hakim kılmak esastır ibaresi olmuştur. Ayrıca İstanbul Hükümetinin de bunu kabul etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sivas Kongresi ile Mili İrade kavramı detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Milli İrade kavramı ortaya çıktığından beri millet tarafından kabul görmüştür. Millet için bağımsızlık oldukça önemliydi. Millet, her zaman için kendi düşüncesini özgürce savunmayı istemiştir. Kurtuluş Savaşı bunun en iyi örnekleri arasında yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu da Milli İrade çerçevesinde gelişmiştir. Günümüzde olduğu gibi millet kendi seçimlerini özgürce yapmaktadır. Bu sayede devlet ve millet ilişkisi sağlam bir zeminde oluşmuştur.