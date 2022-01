Milli bayramlar nelerdir, kaç tane ve neden kutlanır? Milli bayramlarımızın isimleri ve tarihleri

Haberin Devamı

Milli bayramlar toplumun değerlerini yaşatmak adına çok önemlidir. Milli bayramlarına sahip çıkan toplumlar daha iyi bir geleceğe sahip olabilirler. Bundan dolayı ülkemizde kutlanan milli bayramlar bulunmaktadır. Bu bayramlar günü geldiği zaman her sene olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanmaya devam eder. Milli bayramları her neslin mutlaka bilmesi ve gelecek nesillere aktarması gerekmektedir.

Milli Bayramlar Nelerdir, Kaç Tane ve Neden Kutlanır?

Ülkemizde kutlanan milli bayramların sayısı toplamda 4 tanedir. Bu dört bayramda toplumumuz adına büyük bir öneme sahiptir. Çünkü kutlanan bayramların tarihleri oldukça anlamlıdır. Çeşitli mücadeleler sonucunda elde edilen zaferler sonrasında bu bayramlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca yakın tarihimizde yapılan 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelede her sene kutlanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı 15 Temmuz tarihini bilmekte de fayda vardır.

Haberin Devamı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bu bayram çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Her sene 23 Nisan gününde bu milli bayram kutlanmaktadır. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Yapılan açılış oldukça görkemli olmuştur. Bu açılış ulusumuz adına bir bayram olarak kabul edilmiştir. Ayrıca meclisin açılışı ülkemizde ve tüm dünyadaki çocuklara armağan edilmiştir. Bundan dolayı ülkemizde ve daha birçok farklı ülkede 23 Nisan kutlamaları yapılmaktadır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmıştır. Bu günün önemi ise oldukça çoktur. Çünkü bugün yaşadığımız Türkiye'nin ilk temelleri 19 Mayıs günü yapılmıştır. Milli mücadele konusunda büyük işler yapan Mustafa Kemal'i anmak ve spora verdiği önemi ortaya koymak adına her yıl 19 Mayıs etkinlikleri yapılmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 1922'ye gelindiği zaman Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirleyen Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanılmıştır. Bu savaşın kazanılması her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır. Yani elde edilen zaferin sembolü 30 Ağustos günü olmuştur.

Haberin Devamı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Milli bayramlar arasında en çok bilineni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Çünkü 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra yeni bir düzen ortaya çıkmıştır. Bu düzenin korunması ve ileriye götürülmesi oldukça önemli olmuştur. Bundan dolayı 29 Ekim günü her sene büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, ölümünden bir sene önce 29 Ekim'in en büyük bayram olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle 29 Ekim günü ayrı bir heyecanla kutlanmaktadır.

Milli Bayramlarımızın İsimleri ve Tarihleri

Milli bayramlar her sene olduğu gibi aynı günde kutlanmaya devam eder. Yani milli bayramların günleri belirlidir. Ayrıca milli bayramların kutlanma sebepleri biribirinden farklıdır. Bundan dolayı her milli bayram günün anlam ve önemine göre kutlanır. Yapılan kutlama hazırlığı da günün önemine göre yapılmaktadır. Milli bayramlar arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ayrı bir öneme sahiptir. Bu yüzden bu, bayram daha coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Tabi her milli bayramın bir zafere veya başarıya sembol olduğu asla unutulmamalıdır.

Haberin Devamı

23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos - Zafer Bayramı

29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı