Mıknatıs Nedir, Nasıl Oluşur? Mıknatıs Neleri Çeker? Çeşitleri Nelerdir?

Mıknatıs manyetik metallerden oluşan nesne türüdür. Mıknatıslar çeşitli malzemeleri bu manyetik alan özelliği sayesinde çekebilir. N ve S olarak iki kutuptan oluşan mıknatısların zıt kutupları çekebilme özelliği bulunur.

Mıknatıs Nedir?

Mıknatıs, manyetik alan oluşturabilen doğada taş şeklinde oluşmuş nesneye verilen isimdir. Mıknatıslar daha sonra alınarak işlenip çeşitli formlara getirilebilir. Mıknatısın zıt iki yönü çekebilme özelliği bulunur. Bunu üzerlerinde bulunan iki zıt kutup sayesinde yapabilirler. N ve S olarak iki farklı kutba sahiptir. N kutbu kuzey, S ise güney kutbunu ifade eder.

Mıknatıs Nasıl Oluşur?

Mıknatıslar doğal ve yapay olarak iki şekilde bulunur. Hayatın birçok alanında insanların kullandıkları mıknatısların doğal olanlarının oluşum süreçleri bulunur. Doğal olarak oluşan mıknatıslar, uzaydan gelen taşların kalıntıları olarak ifade edilir. Oluşum süreçleri çok uzun süreler alır ve taş formunda doğada yer alırlar. Yapay mıknatıslardan ayrıldıkları birçok nokta bulunur. Doğal mıknatıslar yapay mıknatıslardan daha güçlüdür ve insan müdahalesi gerekmeden oluşabilirler.

Mıknatıs Neleri Çeker?

Mıknatıslar iki farklı kutuptan oluşurlar. Genellikle kobalt, metal ve nikel olan maddelerin çekebilme özelliğine sahip olurlar. Bu maddelerin diğer ismi ferromagnetik nesneler olarak adlandırılırlar. Mıknatıs denildiğinde ilk olarak çekme özelliği gelse de ayrıca itme özelliği olduğunu ifade etmek gerekir. İtme özelliği sayesinde insan yaşamını kolaylaştırma özelliğine sahiptir.

Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir?

Mıknatıslar çeşit olarak 3 ayrı guruba ayrılırlar. Bunlar yapay mıknatıslar, doğal mıknatıslar ve elektromıknatıslar olarak farklı yapıdadırlar.

Doğal Mıknatıs

Doğal ortamlarda oluşan ve taş formunda olan mıknatıslara doğal mıknatıs ismi verilir. Demir, nikel ve kobalt oda sıcaklıklarında ferromanyetik özellikler gösterebilirler.

Yapay Mıknatıs

Normalde mıknatıs olmadıkları halde daha sonrasında mıknatıs özelliği kazandıkları için yapay mıknatıs ismiyle anılırlar. Kullanım alanlarına göre farklı çeşit ve boyutlarda insan üretimi olarak ortaya çıkartılırlar. Yapımlarında çelik ve demir maddelerinden yararlanılır. N ve S yönleri bulunan yapay mıknatısların büyüklüğü ve kullanım amaçları fiyatlarını değiştiren unsurlardır.

Elektromıknatıs

Elektromıknatısı diğerlerinden ayıran özelliği elektrik akımıyla manyetik özelliği gösteriyor olmalarıdır. Tamamen elektrik özellikli olduğundan elektromıknatıs ismiyle anılırlar.

Mıknatıs Özellikleri Nelerdir?

Mıknatısın farklı özellikleri bulunur. Bu özellikleri mıknatıs olma durumuyla doğrudan alakalıdır. Belirtilen özellikleri olmayan mıknatıslar, mıknatıs gurubundan sayılamazlar. Mıknatıs olarak sayılmaları için mutlaka bu özelliklerin olması gerekir.

Direktif özelliği, mıknatısın havada tutulup hangi yönünün kuzey hangisinin ize güney olduğunu anlamak için kullanılan özelliğidir. Bu özelliği geçmişten bugüne insanların hayatını kolaylaştıran farklı alanlarda kullanılmıştır.

Cazip özelliği, her iki kutbun uçlarının yeterli güçte olduğunu kanıtlayan özelliktir. (Kuzey ve Güney Kutbu)

Manyetik kutular yasası ise kutupların birbirini itmesiyle ilgili olan ve doğrudan mıknatısın temel özelliklerinden biri olarak kabul edilebilir.

Çift olma özelliği, mıknatısın diğer farkıdır. Çift olma özelliğinde mıknatıs iki ayrı parçaya ayrıldığında, ayrılmış parçaların her biri farklı kutup olma özelliği gösterir. Mıknatıs parçalanmadan N ve S kutupları olan mıknatıs, parçalama sonrasında 2 N ve 2 S kutuplarına ayrılır.

Mıknatıslama testi ise demir çubuklar aracılığıyla bir mıknatısın çekme ve itme özelliklerinin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Mıknatıs özelliği olan nesnelerde çekme ve itme her iki ayrı durumda gerçekleşebilir. Mıknatıslarda sadece çekme veya sadece itme özelliği bulunmaz. Mıknatıs olarak sayılabilmesi için iki özelliğin olması gerekir.