Mezuniyete renk geldi

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Mezuniyet denildiğinde akla gelen ilk görüntü kep ve cübbe olur. Özellikle de düzenlenen törenlerin sonunda keplerin gökyüzüyle buluştuğu o büyülü an, vazgeçilmez mezuniyet geleneklerinin arasında yer alır. Ancak kepler havadan yere düşerken bazen karışıklıklar yaşanabiliyor. Yeni mezun öğrencinin havaya fırlattığı keple yakaladığı kep aynı olmayabiliyor. İşte bu yüzden bu yıl yeni bir uygulama görülmeye başlandı. Kepini kaybetmek istemeyen mezunlar, onu diğerlerinden ayıracak şekilde tasarımlarla donattı. Kepler, popüler dizi ve animasyon filmlerindeki replikler ya da özel mesaj ya da görüntülerle süslendi. Düzenlenen törenlerinin ardından sosyal medyada da paylaşılan kep tasarımları binlerce kişi tarafından beğenildi. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, ünlü animasyon dizisi ‘Powerpuff Girls’ tasarımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan mezunlarından oldu. Dizinin baş karakterleri Buttercup, Blossom ve Bubbles’ı keplerine resmeden öğrencilerden Behiye Meltem Büyük, şunları söyledi:
UZUN VE ZORLU BİR YOLCUKTU
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunu Eren Sarıtaş da düzenlenen törende taktığı kepinde ‘The Office’ dizisinden bir repliğe yer verdi. Sarıtaş, tasarımını şöyle anlattı: “Üniversiteye başladığım ilk yıl mezuniyetlerde bu tarz farklı kep tasarımları yapıldığını görmüş ve telefonuma fotoğrafını kaydetmiştim. Mezuniyet törenimin yapılacağı hafta ise bunu hatırladım ve kendime özgü bir tasarım yapmak için işe koyuldum. Aslında bu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyetlerindeki gibi biz de pankart hazırlamak istedik ancak arkadaşlarım buna pek heveslenmedi. O nedenle bireysel olarak keplerimize farklı tasarımlar yaptık. Kepimde ‘The Office’ dizinin bir repliğine yer verdim. İngilizce yazdığım replikte ‘It was long and hard’ yani ‘Uzun ve zordu’ yazıyor. Bölümü bitirmek benim için gerçekten uzun ve zorlu bir yolculuktu.”
‘TÖRENE RENK KATTIK’
YTÜ Eğitim Fakültesi Mezunu Eda Top da, “YTÜ mezunu olduğum için kepimi yıldızlarla süslemek istedim. Geçirdiğimiz eğitim süresini keplerimizdeki tasarımlarla taçlandırdık. Mezuniyetteki bazı arkadaşlarım güneş gözlüğü takıp camına ‘mezun’ yazdı. Bu sayede törene renk kattığımızı düşünüyorum” dedi.