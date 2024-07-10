Mezuniyete renk geldi

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Mezuniyet denildiğinde akla gelen ilk görüntü kep ve cübbe olur. Özellikle de düzenlenen törenlerin sonunda keplerin gökyüzüyle buluştuğu o büyülü an, vazgeçilmez mezuniyet geleneklerinin arasında yer alır. Ancak kepler havadan yere düşerken bazen karışıklıklar yaşanabiliyor. Yeni mezun öğrencinin havaya fırlattığı keple yakaladığı kep aynı olmayabiliyor. İşte bu yüzden bu yıl yeni bir uygulama görülmeye başlandı. Kepini kaybetmek istemeyen mezunlar, onu diğerlerinden ayıracak şekilde tasarımlarla donattı. Kepler, popüler dizi ve animasyon filmlerindeki replikler ya da özel mesaj ya da görüntülerle süslendi. Düzenlenen törenlerinin ardından sosyal medyada da paylaşılan kep tasarımları binlerce kişi tarafından beğenildi. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, ünlü animasyon dizisi ‘Powerpuff Girls’ tasarımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan mezunlarından oldu. Dizinin baş karakterleri Buttercup, Blossom ve Bubbles’ı keplerine resmeden öğrencilerden Behiye Meltem Büyük, şunları söyledi:

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“Eğitim süremiz boyunca birçok geceyi uykusuz geçirdik. Verdiğimiz onca emeğin sonunda da mezun olduğumuz için arkadaşlarımla birlikte bir kahraman olduğumuzu düşündük ve bir karakter çizelim dedik. Üç kız bir araya gelerek ‘Powerpuff Girls’ karakterlerini kendimize uyarlayarak çizdik. Çizimimizde onların da kepi ve cübbesi var. Yani Powerpuff Girls’ karakterlerini de mezun ettik. Ayrıca üçü de uykusuz gözüküyor ve ellerinde bitirme projelerimizi tutuyor. Karakterleri kendimize göre seçtik. Ben saç rengimden ve en sevdiğim rengin pembe olmasından dolayı Blossom oldum ve kepime onu çizdim. İnsanlar bu tasarımlarımıza sosyal medya üzerinden çok fazla yorum yaptı. Genel olarak keplerimiz çok beğenildi. Hazırladığımız bu kepleri çerçeveletip saklamayı düşünüyoruz.”

UZUN VE ZORLU BİR YOLCUKTU

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunu Eren Sarıtaş da düzenlenen törende taktığı kepinde ‘The Office’ dizisinden bir repliğe yer verdi. Sarıtaş, tasarımını şöyle anlattı: “Üniversiteye başladığım ilk yıl mezuniyetlerde bu tarz farklı kep tasarımları yapıldığını görmüş ve telefonuma fotoğrafını kaydetmiştim. Mezuniyet törenimin yapılacağı hafta ise bunu hatırladım ve kendime özgü bir tasarım yapmak için işe koyuldum. Aslında bu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyetlerindeki gibi biz de pankart hazırlamak istedik ancak arkadaşlarım buna pek heveslenmedi. O nedenle bireysel olarak keplerimize farklı tasarımlar yaptık. Kepimde ‘The Office’ dizinin bir repliğine yer verdim. İngilizce yazdığım replikte ‘It was long and hard’ yani ‘Uzun ve zordu’ yazıyor. Bölümü bitirmek benim için gerçekten uzun ve zorlu bir yolculuktu.”



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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunları da kendi alanlarını yansıtan renkli tasarımlar yaptı. O tasarımlardan birinin sahibi olan Eren Kara, “Mezuniyet öncesi arkadaşlarımla Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik alanının yanlış anlaşıldığını konuştuk. Mezuniyetimizde de buna mizahi bir gönderme yapmak istedim. Toplumumuzda ‘oğlan dayıya, kız halaya çeker’ diye bir söylem var. Bu, genetiğin yanlış anlaşıldığının bir göstergesi. Ben de kepime bunu yazdım. Diğer yandan önceki yıllarda düzenlenen törenlerde bu kadar çok tasarımlı kepler yoktu, bu yıl bir artış olduğunu gözlemledim” dedi. Bölümün bir diğer mezunu Deniz Yıldız ise, “Tasarımımda DNA’nın ayrılmasından yola çıkarak kepime ‘şimdi ayrılma zamanı’ cümlesini yazdım. Ayrıca yanına da bir DNA görseli yerleştirdim. Bu tasarımlarla mezuniyetimize dair güzel bir anı bırakmış oluyoruz. Ayrıca bunların bize özgü olması da onları daha da özel kılıyor. Kepimi kaybolmasın diye pek yükseğe fırlatmadım ve sonrasında hemen peşinden koştum” diye konuştu.

‘TÖRENE RENK KATTIK’

YTÜ Eğitim Fakültesi Mezunu Eda Top da, “YTÜ mezunu olduğum için kepimi yıldızlarla süslemek istedim. Geçirdiğimiz eğitim süresini keplerimizdeki tasarımlarla taçlandırdık. Mezuniyetteki bazı arkadaşlarım güneş gözlüğü takıp camına ‘mezun’ yazdı. Bu sayede törene renk kattığımızı düşünüyorum” dedi.