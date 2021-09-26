Meyve Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Meyve Kelimesinin Doğru Yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Dengeleri değiştiren gece Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...Dengeleri değiştiren gece! Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...#Anthony Joshua
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Pansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildiPansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildi#Kahramanmaraş
5 milyar TL değerinde5 milyar TL değerinde!#Ticaret Bakanlığı
Büyük heyecan Giriş kapısına ulaşıldı... Muazzam bir şeyBüyük heyecan! Giriş kapısına ulaşıldı... 'Muazzam bir şey'#Aydın
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Türkiyenin en yüksek ikincisi... Ekim ayında trafiğe açılacakTürkiye'nin en yüksek ikincisi... Ekim ayında trafiğe açılacak#Yusufeli Barajı
Kocaelide eşini öldürdü Sözleri dehşete düşürdüKocaeli'de eşini öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü#Kocaeli
Stefan Kuntzun ikinci yardımcısı belli olduStefan Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu!#Stefan Kuntz
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı#Kaan Urgancıoğlu
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Meyve Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Meyve Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Meyve Nasıl Yazılır#Meyve Doğru Yazımı
Meyve Nasıl Yazılır TDKya Göre Meyve Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimize Farsçadan geçen meyve kelimesi, 15. yüzyılda literatüre girdi. Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde bu sözcük ''mive'' şeklinde geçer. Kelime halk arasında hem meyve hem de meyva şeklinde telaffuz edildiği için, yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. TDK'ya Meyve nasıl yazılır? Meyve kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

Arapça kökenli bir sözcük olan semere ile meyve kelimesi eş anlamlıdır ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Meyve Nasıl Yazılır?

Bazı bölgelerde ve şehirlerde meyva şeklinde telaffuz edilen meyve sözcüğünün doğru yazımı şu şekildedir:

MEYVE

Meyve TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Meyve kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Bu kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

MEYVE - Doğru
MEYVA - Yanlış

Meyve kelimesinde iki ''e'' harfi varken, meyva sözcüğündeki sesli harfler ''e'' ve ''a''dır. E ve a harflerinin yer aldığı kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. Bu nedenle kelimenin meyva değil meyve şeklinde yazılması gerekir.

Örnek Cümle:

''Meyveleri yemeden önce iyice yıkayınız.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Meyve Nasıl Yazılır#Meyve Doğru Yazımı