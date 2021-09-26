Meyve Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Meyve Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Arapça kökenli bir sözcük olan semere ile meyve kelimesi eş anlamlıdır ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.



Meyve Nasıl Yazılır?



Bazı bölgelerde ve şehirlerde meyva şeklinde telaffuz edilen meyve sözcüğünün doğru yazımı şu şekildedir:



MEYVE



Meyve TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Meyve kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Bu kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



MEYVE - Doğru

MEYVA - Yanlış



Meyve kelimesinde iki ''e'' harfi varken, meyva sözcüğündeki sesli harfler ''e'' ve ''a''dır. E ve a harflerinin yer aldığı kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. Bu nedenle kelimenin meyva değil meyve şeklinde yazılması gerekir.



Örnek Cümle:



''Meyveleri yemeden önce iyice yıkayınız.''