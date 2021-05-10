Meteor Nedir Ve Nasıl Oluşur?

Kayan yıldızlar bizim için hep bir umut elçisi olmuştur. Çünkü her kayışında içimizden bir dilek tutmuş ve bunun gerçek olmasını istemişizdir. Aslında yıldız kayması bilimsel açıdan çok daha farklı bir konudur. Astroloji bilimi ile incelenen gökyüzünde onlarca farklı olay ve onlarca merak edilen cisimler bulunur. Bunlardan en çok merak edilenleri arasında ise meteor yani Türkçe adıyla gök taşı gelir.

Meteor Nedir?

Meteor yani gök taşı, Türkçe isminden de anlaşılacağı üzere gökyüzünde bulunan taş parçası anlamına gelir. Latince ‘meteoron’ kelimesinden gelmekte olan bu terim, anlam olarak olağanüstü olay demektir. Ayrıca Meteor uzay boşluğunda bulunan irili ufaklı taş parçaları anlamına da gelir. Bu taşlar genel olarak Demir ve Nikel elementlerinden oluşur. Düzensiz yapılarda ve yuvarlak olmayan şekillerdedir. Genellikle manyetik etkiye sahip bileşenleri vardır. Dört farklı meteor türü bulunur.

Bunlar;

Camsı Meteorlar

Taşımsı Meteorlar (Aerolit)

Taş Demirli Gök Taşları (Siderolit)

Demirli Gök Taşları (Siderit)

Meteor Nasıl Oluşur?

Meteorlar güneş sisteminde hareket ederken dünya atmosferine çok yakın bir konuma gelebilir. Bu durumda dünya atmosferiyle etkileşim içine giren meteorlar hava direnci ile karşılaşırlar. Bu da atmosfer tabakasında sürtünmeyi ve sürtünme sonucundaki alevlenmeye neden olur.

Alev aldığı ve dünya atmosferinde hızla hareket ettiği anlarda özellikle gece karanlığında bir ışık çizgisi halini alır, işte insanların seyrederek dilek tuttukları an aslında meteorların atmosferdeki hareket halidir. Yani bir başka anlatım şekliyle Meteor, dünyanın güneş etrafındaki hareketi anında uzayda bulunan taşların dünyanın yerçekimine girmesi ve atmosferde hızlanarak hareketlenmesi ile oluşur.

Güneş sistemindeki meteorlar bazen çok daha büyük olabilir. Büyük meteorların tamamı atmosferde kaybolmaz ve bir şekilde yeryüzüne düşmeyi başarır. Dünya üzerinde meteorların açtığı yüzlerce krater bulunmaktadır. Bu kraterler arasında en büyük olanları ise şunlardır.

Barringer Krateri, Arizona, ABD

Bosumtwi, Gana

Deep Bay, Kanada

Aorounga Krateri, Çad, Afrika

Gosses Bluff, Avustralya

Mistastin Gölü, Kanada

Clearwater Gölleri, Kanada

Kara-Kul, Tacikistan

Manicouagan, Kanada

Chicxulub, Meksika