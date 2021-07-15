Mesnet nedir? İnşaatta mesnet çeşitleri nelerdir? Reaksiyon sayıları neden değişir?

Birçok farklı çeşidi olması ile beraber İnşaat alanlarında mesnet yaygın biçimde kullanılmaktadır. Sağladığı görev ve etki ile beraber özellikle belirli bir alan için sabitleme destek sunduğunu dile getirmek mümkün. Özelliklerine ve çeşitlerine bağlı olarak değişik alanlarda değerlendirilen bir yapıya sahiptir.

Mesnet Nedir?

Herhangi bir sistemin yatay ve düşey alanda ötelenme ya da dönme hareketlerini sabitlemek amaçlı kullanılan bir yapıdır. Özellikle ankastre biçiminde ve hareketli bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bazı durumlarda ağırlıkları taşımak ya da yapıyı güçlendirmek amaçlı yaygın şekilde değerlendirilir. Özellikle köprülerde ya da birçok farklı inşaat alanındaki kısımlarda çok fazla ön plana çıkmaktadır. Ötelenme ya da dönmeyi engelleyen mesnet üzerine güçlü bir kuvvet uygulanır. Birbirinden farklı çeşitleri kapsamında ise mesnet bu kuvvetleri karşılar ve yapının dengede kalmasına imkan tanır.

İnşaatta Mesnet Çeşitleri Nelerdir?

Halk arasında diğer bir ismi ile dayanak olarak bilinen mesnet, İnşaat alanlarının en önemli yapıları içerisinde bulunur. Özellikle düşey ve yatay doğrultuda farklı sistemlerin hareket etmesini engelleyerek dengede kalmasını sağlar. Tabii bunu gerçekleştirmek için ilgili sisteme bağlı olarak farklı çeşitleri bulunmaktadır. Yerine göre giriş ya da kullanımına göre makine parçası şeklinde değerlendirilen çeşitleri olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlamda kullanım açısından üç farklı mesnet çeşidi bulunmaktadır.

- Hareketli mesnet

- Sabit mesnet

- Ankastre mesnet

Bu mesnet çeşitleri kullanım alanları ile beraber dayanak olarak değerlendirme noktasında değişkenlik gösteriyor. Yani bazıları sadece x ya da y düzeni üzerinden kullanılırken, bazıları ise 2 veya hatta 3 yön üzerinden bir arada değerlendirilir. O yüzden bu yönüyle de önemli bir yere sahip olduğunu eklemek mümkün. Farklı yönleri üzerinden değerlendirilmesi ile beraber, mesnet çeşitleri pek çok yapının çok daha güçlü ve dayanıklı kalmasına imkan tanımakta.

Reaksiyon Sayıları Neden Değişir?

Mesnet üzerinden ele alındığı vakit reaksiyon sayısının değişme nedenleri yönleridir. Aynı zamanda diğer ismi ile tepki kuvvetleri olarak da ifade etmek mümkün. Bu bağlamda mesnette üzerine tek taraflı kuvvet ya da 2 ve 3 taraflı kuvvet üzerinden baskı gelebilir. Yapılan bu baskılar doğrusunda reaksiyon sayılarda değişkenlik göstermektedir. Bu sayede alanın tamamen sabit bir şekilde kalmasına imkan tanır. Zira burada reaksiyon olarak diğer ifade ile tepki kelimesini kullanmak mümkün. Yani herhangi bir sistemin hareket etmesini engellemek amaçlı tepkiye karşı bir reaksiyon gösterir. Böylece tek taraflı ve 2 ile 3 taraflı şekilde mesnet kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Mesnet Kullanım Alanları Nelerdir?

Özelliklerine ve çeşitlerine bağlı olarak kullanım açısından mesnetler değişik alanlarda değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda tek taraflı ya da farklı yönlerden kullanım ile kuvvet üzerinden mesnet çeşitleri değerlendirilmektedir.

- Köprü ya da viyadük ayaklarında

- Binaların depremden ya da diğer sarsıntılardan korunması için temel kısımlarında

- Ayrıca X ve Y doğrultuları kapsamında destek istenen birçok farklı yapıda

Bu şekilde kullanım alanları üzerinden mesnette inşaat noktalarında büyük bir öneme sahiptir. Gelen kuvvetin yönü ile beraber büyüklüğüne bağlı olarak farklı mesnet çeşitleri kullanılır. Aynı zamanda bu çeşitler değişik şekillerde yapılara sahiplerdir ve amacına uygun biçimde farklı yerlerde kullanılırlar.