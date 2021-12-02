Meşayih Ne Demek? Osmanlıca Ve Arapçada Meşayih Ne Anlama Gelir?

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Meşayih ve şeyh kelimeleriyle aynı anlama gelen ya da yakın anlamlı birçok kelime hem Osmanlıda hem de günümüzde kullanılmaktadır. Bu kelimelerden bazıları Arapça bazıları Farsça kökenlidir. Örnekler: 1- Pir 2- Yaşlı

3- İhtiyar 4- Reis 5- Derviş

Meşayih Ne Demek?

Tasavvuf, 13. yüzyılda Anadolu topraklarında doğup hızla yayıldı. Tasavvufun yayılması ile birlikte birçok kelimenin anlamı değişti ve literatüre birçok yeni kelime girdi. O kelimelerden biri olan Meşayih, şeyhler anlamına gelir. 13. yüzyıla kadar sadece yaşlı erkekler için kullanılan bu sözcük, daha sonraki yıllarda müritlerin başı anlamında kullanılmaya başlandı.

Osmanlıcada ve Arapçada Meşayih Ne Anlama Gelir?

Başta Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün olmak üzere birçok Arap ülkesinde bir kabilenin reisine şeyh denir. Bu sözcükten türetilen Meşayih ise şeyh kelimesinin çoğuludur. Hem tarikat liderlerine hem de yaşlı insanlara da meşayih denir.

Not: Meşayih sözcüğü çoğul bir ifadedir. Bu nedenle kelimenin ''meşayihler'' şeklinde yazılması yanlıştır.