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Haber Giriş: 27.04.2021 - 04:06 | Son Güncelleme:

Mersin plaka kodu kaçtır? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri

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Mersin plaka kodu kaçtır? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye’de her şehrin kendine özel plaka kodu ve her ilçenin de özel plaka harfleri bulunuyor. Bu özel kodlara sahip olan illerimizden birisi de Mersin’dir. Araçların ön ve arkalarında yer alan plaka kodlarında Mersin’e ait olan plaka kodunu bilmeyen kişiler bu bilgiye erişmek istiyor. Mersin plaka ve harfleri ve bilgilerini derledik.

Türkiye’nin büyükşehirlerinden birisi olma özelliğine sahip olan Mersin’in plaka kodu 33 olarak geçmektedir. Mersin ilimizde toplamda 13 ilçe bulunmakta ve bu ilçelerinde kendine özgü plaka harfleri bulunmaktadır.

 Mersin Plaka Kodu Kaçtır?

 Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan Mersin, eşsiz doğal güzellikleri ile en önemli büyükşehirlerimizin başında gelmektedir. Mersin plaka kodunu bilmeyen kişiler bulunmakta ve bu bilgiyi öğrenmek istemektedir. Mersin’in resmi plaka kodu 33 olarak geçmektedir. Mersin’e ait olan bu özel plaka kodunun yanı sıra tüm Mersin ilçelerinin de kendine ait olan özel plaka harf kodları bulunmakta ve insanlar arasında bu harf kodları da merak edilmektedir.

 Mersin İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 Toplamda 13 farklı ilçeye sahip olan Mersin ilimiz için belirlenmiş olan özel plaka harfleri, bazı ilçeler arasında ortak kullanılmakta ve bazı ilçeler için harf kodları yer almaktadır. Mersin ilçeleri için yer alan özel plaka harfleri şu şekilde sıralanıyor:

 Mersin Merkez:

 33 AC 001 – 33 AZ 999

 33 B 0001 – 33 B 9999

 33 D 0001 – 33 D 9999

 33 DA 001 – 33 D 9999

 33 E 0001 – 33 E 9999

 33 EA 001 – 33 EZ 999

 33 FA 001 – 33 FZ 999

 33 H 0001 – 33 H 9999

 33 HA 0001 – 33 HZ 999

 Silifke İlçesi:

 33 K 0001 – 33 K 9999

 33 KA 001 – 33 KZ 999

 33 J 8000 – 33 J 8999

 33 K 0001 – 33 K 9999

 33 KAA 01 – 33 KZZ 99

 33 M 8000 – 33 M 8999

 33 S 8000 – 33 S 8999

 33 T 8000 – 33 T 8999

 Anamur İlçesi:

 33 LA 001 – 33 LZ 999

 33 J 2000 – 33 J 2999

 33 M 2000 – 33 M 2999

 33 S 2000 – 33 S 2999

 33 T 2000 – 33 T 2999

 Aydıncık İlçesi:

 33 J 3000 – 33 J 3499

 33 M 3000 – 33 M 3499

 33 S 3000 – 33 S 3499

 33 T 3000 – 33 T 3499

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