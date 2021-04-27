Mersin plaka kodu kaçtır? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye’nin büyükşehirlerinden birisi olma özelliğine sahip olan Mersin’in plaka kodu 33 olarak geçmektedir. Mersin ilimizde toplamda 13 ilçe bulunmakta ve bu ilçelerinde kendine özgü plaka harfleri bulunmaktadır.

Mersin Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan Mersin, eşsiz doğal güzellikleri ile en önemli büyükşehirlerimizin başında gelmektedir. Mersin plaka kodunu bilmeyen kişiler bulunmakta ve bu bilgiyi öğrenmek istemektedir. Mersin’in resmi plaka kodu 33 olarak geçmektedir. Mersin’e ait olan bu özel plaka kodunun yanı sıra tüm Mersin ilçelerinin de kendine ait olan özel plaka harf kodları bulunmakta ve insanlar arasında bu harf kodları da merak edilmektedir.

Mersin İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Toplamda 13 farklı ilçeye sahip olan Mersin ilimiz için belirlenmiş olan özel plaka harfleri, bazı ilçeler arasında ortak kullanılmakta ve bazı ilçeler için harf kodları yer almaktadır. Mersin ilçeleri için yer alan özel plaka harfleri şu şekilde sıralanıyor:

Mersin Merkez:

33 AC 001 – 33 AZ 999

33 B 0001 – 33 B 9999

33 D 0001 – 33 D 9999

33 DA 001 – 33 D 9999

33 E 0001 – 33 E 9999

33 EA 001 – 33 EZ 999

33 FA 001 – 33 FZ 999

33 H 0001 – 33 H 9999

33 HA 0001 – 33 HZ 999

Silifke İlçesi:

33 K 0001 – 33 K 9999

33 KA 001 – 33 KZ 999

33 J 8000 – 33 J 8999

33 K 0001 – 33 K 9999

33 KAA 01 – 33 KZZ 99

33 M 8000 – 33 M 8999

33 S 8000 – 33 S 8999

33 T 8000 – 33 T 8999

Anamur İlçesi:

33 LA 001 – 33 LZ 999

33 J 2000 – 33 J 2999

33 M 2000 – 33 M 2999

33 S 2000 – 33 S 2999

33 T 2000 – 33 T 2999

Aydıncık İlçesi:

33 J 3000 – 33 J 3499

33 M 3000 – 33 M 3499

33 S 3000 – 33 S 3499

33 T 3000 – 33 T 3499