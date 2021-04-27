Mersin plaka kodu kaçtır? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye’de her şehrin kendine özel plaka kodu ve her ilçenin de özel plaka harfleri bulunuyor. Bu özel kodlara sahip olan illerimizden birisi de Mersin’dir. Araçların ön ve arkalarında yer alan plaka kodlarında Mersin’e ait olan plaka kodunu bilmeyen kişiler bu bilgiye erişmek istiyor. Mersin plaka ve harfleri ve bilgilerini derledik.
Türkiye’nin büyükşehirlerinden birisi olma özelliğine sahip olan Mersin’in plaka kodu 33 olarak geçmektedir. Mersin ilimizde toplamda 13 ilçe bulunmakta ve bu ilçelerinde kendine özgü plaka harfleri bulunmaktadır.
Mersin Plaka Kodu Kaçtır?
Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan Mersin, eşsiz doğal güzellikleri ile en önemli büyükşehirlerimizin başında gelmektedir. Mersin plaka kodunu bilmeyen kişiler bulunmakta ve bu bilgiyi öğrenmek istemektedir. Mersin’in resmi plaka kodu 33 olarak geçmektedir. Mersin’e ait olan bu özel plaka kodunun yanı sıra tüm Mersin ilçelerinin de kendine ait olan özel plaka harf kodları bulunmakta ve insanlar arasında bu harf kodları da merak edilmektedir.
Mersin İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Toplamda 13 farklı ilçeye sahip olan Mersin ilimiz için belirlenmiş olan özel plaka harfleri, bazı ilçeler arasında ortak kullanılmakta ve bazı ilçeler için harf kodları yer almaktadır. Mersin ilçeleri için yer alan özel plaka harfleri şu şekilde sıralanıyor:
Mersin Merkez:
33 AC 001 – 33 AZ 999
33 B 0001 – 33 B 9999
33 D 0001 – 33 D 9999
33 DA 001 – 33 D 9999
33 E 0001 – 33 E 9999
33 EA 001 – 33 EZ 999
33 FA 001 – 33 FZ 999
33 H 0001 – 33 H 9999
33 HA 0001 – 33 HZ 999
Silifke İlçesi:
33 K 0001 – 33 K 9999
33 KA 001 – 33 KZ 999
33 J 8000 – 33 J 8999
33 K 0001 – 33 K 9999
33 KAA 01 – 33 KZZ 99
33 M 8000 – 33 M 8999
33 S 8000 – 33 S 8999
33 T 8000 – 33 T 8999
Anamur İlçesi:
33 LA 001 – 33 LZ 999
33 J 2000 – 33 J 2999
33 M 2000 – 33 M 2999
33 S 2000 – 33 S 2999
33 T 2000 – 33 T 2999
Aydıncık İlçesi:
33 J 3000 – 33 J 3499
33 M 3000 – 33 M 3499
33 S 3000 – 33 S 3499
33 T 3000 – 33 T 3499