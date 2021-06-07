Merhamet nedir? Merhamet tanımı ve TDK sözlük anlamı

Türkçede merhametli kişiler için kullanılan birçok kelime bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanı ''Yufka Yürekli''dir. ''Taş Yürekli'' ve ''Taş Kalpli'' ise bu sözcük ile zıt anlamlıdır.

Merhamet Nedir?

Şefkat kelimesi ile yakın anlamlı olan merhamet, bir başkasının duyduğu üzüntünün aynısını hissetmek ve acımak anlamına gelir. Birçok düşünüre ve yazara göre merhamet, en insani duygulardan biridir. Empati kavramını da kapsayan bu kelime, bir başkasının acısını kalbinde hissetmek manasında da kullanılır.

Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan Reşat Nuri Güntekin, Acımak adlı romanı, bu duygu üzerine yazılmış en kapsamlı eserlerden biri kabul edilir.

Merhamet Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre merhamet, birine karşı duyulan acıma hissi ve derinden hissedilen üzüntü anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''etmek'' fiiliyle birlikte kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Olumsuz anlamda kullanımı:

Ben hayatımda onun kadar merhametsiz ve şirret birini görmedim!

2- Olumlu anlamda kullanımı:

''Merhamet bizi biz yapan en insani ve en kutsal duygularımızın başında geliyor.''

3- Fiil halinde kullanımı:

''Bize acımıyorsan bari şu yetimlere merhamet et! Nereye gidecekler bu soğukta?''

Not: Bu kelime ''merhametli davranmak'' ve ''merhametli olmak'' şeklinde de kullanılır.