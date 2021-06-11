Menfaat ne demek? TDK'ya göre menfaat kelimesinin anlamı nedir? Menfaat sözlük anlamı

Menfaat kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda yerleşik olarak Türkçede çok fazla kullanılan sözcükler içerisinde gelir. Hem günlük yaşamda değerlendirilir hem de yazılı ve sözlü eserlerde çok sık karşılaşılır. Özellikle insan üzerinden değerlendirilen bir anlamı ile kullanılan sözcüktür.

TDK'ya Göre Menfaat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit menfaat kelimesinin anlamı, ‘Çıkar’ şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda bunu çıkarcı biçiminde de ifade etmek mümkün. Yani herhangi bir durum ya da olay karşısında kendi yararına olan durumu abartarak düşünen kişiler şekilde de anlatılabilir.

Başkasının ne yaşadığını ya da zarara uğrayıp uğramadığını düşünmeden kendi çıkarını düşünen kişiler olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda menfaat kelimesi kişi açısından menfaatçi olarak kullanılmaktadır. Tabii tek başına ya da cümle içerisinde hem iyi hem de kötü anlamda kişisel olarak değerlendirmek mümkün.

‘’Onun çok menfaatçi biri olduğunu zaten biliyordum.’’

Bu cümlede kişinin çok çıkarcı ve kendini düşünen biri olduğu anlatılıyor. Farklı cümlelerde bu şekilde amaca uygun anlamı üzerinden değerlendirilebilir. Türkçede çok fazla öne çıkan kelimelerden biridir.