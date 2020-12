Menajer nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Menajer olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Menajer sanatçı topluluğu için çalışan meslek grubudur.

Menajer Nedir?

Menajer, menajerlik meslek grubundadır. Genel olarak her daldan sanat icra edenlerin işlerini yönetir. Ülke çapında veya dünya çapında tanınan ünlü isimlerle birlikte çalışır. Bu kişilerin işlerini yönetir. Ünlü isimlerin işlerinin hazırlanması sürecinin başında menajer bulunur, gerekli hazırlıkları yapar. Bu kişilerin randevu düzenini menajer ayarlar, takibini menajer yapar. Gerektiğinde o ünlü ismin imajını da menajer oluşturur ve bu imajın korunması sürecini takip eder. Bütün bu işler ile sorumlu olan kişiye menajer denir

Menajer Ne İş Yapar?

Menajer mesleğinin yaptığı işler çeşitlilik gösterir. Genel olarak bir ünlü ismin yanında çalışır. Ünlü kişinin iş hayatının ve gerektiğinde normal hayatının çoğu yerinde menajer yer alır. Yönetici şeklinde de adlandırılır. Zaten işi yönetmektir. Organize etmektir. Yanında çalıştığı ünlü ismin iş hayatının yönetimi menajere aittir. Ünlü isme gelen işlerin değerlendirilmesini menajer yapar. Bu işlerin organizasyon kısmını, düzenini menajer ayarlar. Eğer bir şirkete ait menajerse o şirkette yapılacak işlerin koordinesini ayarlamak da menajerin yapmakla yükümlü olduğu işlerdendir.

Menajer Nasıl Olunur?

Ülkemizde menajer olabilmek için genellikle aranan husus tanınmak. Tanınan biri olmak veya tanınan birilerini kendilerine kefil yapabilecek insanlar bu sektörde seçilme şansını arttırır. Birinin temsil etmesi genel olarak bu mesleğe seçilebilme için aranmaktadır. Aynı zamanda yurtdışında bu işin kursları vardır. Bu kursları bitirip sertifika sahibi olmak da bu işi yapabilmenin başka yoludur. Aynı zamanda menajer olabilmek için bu sektöre de her yönden hakim olmak çok önemli bir husustur.

Menajer Olma Şartları Nelerdir?

Menajer olabilmek için kesin, kati bir şart yoktur. Ancak önemli noktalar vardır. Bu sektörde öncesinde tanınan biri olmak önemlidir. Bu sektörde tanınan birilerini ile tanış olmak önemlidir. Bu sektörde bilinen kişilerin genel olarak bu meslekte şans verilir. Aynı zamanda yurtdışında bu meslek için verilen kurslardan herhangi birini bitirmek ayrı bir kolaylık sunar.

Menajerin Görevler Nelerdir?

Birlikte çalıştıkları isimlerin iş hayatının en düzgün, en profesyonel ve başarılı şekilde gitmesi için her türlü işi yapmak ilk görevlerindendir. Sanatçıların basın hayatı önemlidir. Menajer bu hayatı düzene sokar. Menajerin her türlü işinin değerlendirmesini yapar. Olumlu, olumsuz işle ilgili her ayrıntıyı açığa çıkarır. Sanatçının katılacağı etkinlikleri organize eder. Sanatçının randevularının ayarlanmasını, saat ve günlerini menajer ayarlar. Bir menajerlik şirketinde çalışıyorsa, o şirketin işlerinin düzene sokar. Organizesini ayarlar.

Menajer Maaşları Ne Kadar?

Menajer maaşları, menajerin yanında çalıştığı ünlü isme göre değişkenlik gösterir. Ünlü ismin tanınırlığına göre değişir. Bir menajerin aylığı 10.000 olabileceği gibi 200.000'de olabilmektedir. Bu hem o anki yaptıkları işe hem de yanında çalıştığı isme göre değişmektedir.

Menajer İçin İş İmkanları Nelerdir?

Menajer iş için bir menajerlik şirketine başvurup kabul edildiği takdirde orada çalışabilir. Veya sektörde tanıdığı birinin, bir ünlü isme önerisi ile o ismin menajerliğini yapabilir. Aynı zamanda internet de var olan menajerlik iş ilanları siteleri bulunmaktadır. O sitelere başvurabilir. O sitelerden olumlu dönüş aldığı takdirde de mesleğini icra edebilmektedir. Ancak bizim ülkemizde genel olarak menajer olmak için tanıdık olmak veya sektörde tanınan kişiler ile yakın olmak gerekmektedir. Tanınan birinin önerisi ile iş sahibi olmak yaygındır.