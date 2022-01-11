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Menajer nasıl yazılır? Menajer kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Menajer nasıl yazılır Menajer kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimizde kullanılan pek çok kelimenin yazılış ve söyleniş biçimleri farklılık gösterdiği için yazım yanlışlıkları da çok yapılıyor. Yazımı konusunda en çok tereddüte düşülen ve çok fazla yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında ise menajer kelimesi yer alıyor. Bu kelime, pek çok farklı şekilde yanlış yazılabiliyor. Menajer nasıl yazılır tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Türk Dil Kurumunun resmi web sitesi üzerinde yer alan online yazım kılavuzu, kullanıcılara online olarak kelimelerin doğru yazılışını sorgulama imkanı veriyor. 

 Menajer Nasıl Yazılır? 

 Türkçede yer alan pek çok kelimenin anlamı ve yazılış şekilleri TDK sözlüğünde sorgulanıyor. Bu kelime genellikle halk arasında menejer, menejyer ve menajer şeklinde yazılıyor. TDK yazım kılavuzunda en sık aranan kelimeler arasında yer alan bu kelimenin doğru yazılışı ise, “menajer” şeklindedir. Bu kelime; yönetici, bir sanatçının ya da sporcunun işlerini yöneten kimse anlamlarında sıkça kullanılıyor. 

 Menajer Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Günümüzde pek çok kişi, günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı kelimeleri TDK’nın güncel yazım kılavuzundan sorguluyor. TDK yazım kılavuzundan en çok aranan kelimeler arasında ise, menajer kelimesi yer alıyor. Halk arasında farklı şekillerde telaffuz edilen bu kelime, pek çok yazım yanlışına da yol açıyor. Bu nedenle de kelimelerin TDK’nın güncel yazım kılavuzunda yer alan şekli ile yazılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Dilimizde sıkça kullanılan bu kelimenin TDK sözlüğündeki yazım şekline göre kullanılması gerekiyor.

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