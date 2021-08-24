Melikşah dönemi özellikleri nelerdir? Melikşah dönemi savaşları, olayları, alimleri ve Selçuklu Devlet sınırları

Sultan Melikşah 1072 yılında sultan olmuştur. Ardından babası zamanında vezir olan Nizamülkmülk'ün vezirliğine devam etmesine karar vermiştir. Melikşah dönemi, Büyük Selçuklu Devletinin en görkemli dönemi olarak bilinmektedir.

Melikşah Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Sultan Melikşah 16 Ağustos 1055 yılında dünyaya gelmiştir. 19 Kasım 1092 yılında ise dünyaya gözlerini yummuştur. Melikşah'ın hükümdarlığında Büyük Selçuklu Devleti sınırlarını oldukça iyi bir şekilde genişletmiştir. O dönemde Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'dan Umman'a ve Kafkaslar bölgesinden Hindistan'a kadar genişlemiştir.

Melikşah'ın vefat etmesinden sonra ise Büyük Selçuklu Devleti eski gücünü toparlayamamıştır. O devirde yaşamış olan Ömer Hayyam bilim alanında, Nizamülmülk ise siyaset alanında çalışmalar yapmıştır.

Malikşah2ın çocukluğu İsfahan ve o bölgede geçmiştir. Babası Alparslan, Melikşah ile yakından ilgilenmiştir. Melikşah fiziki görünüş olarak uzun boylu, beyaz tenli ve hafif balıketli bir yapıya sahipti.

Babası Alparslan ile çok küçük yaştayken Gürcistan seferine gitmiştir. Aynı yıl Karahanlıları Han'ın kızı Terken Hatun ile evlenmiştir. 1066 yılında ise babası Alparslan tarafından veliaht olarak tayin edilerek kendisine İsfahan şehri verilmiştir.

Babası Alparslan 1071 yıllında Suriye'ye sefere gitmiştir. Aynı dönemde Bizans İmparatoru olan Romen Diyojen'in Anadolu'da ilerleme kaydetmesini önlemek için kuzeye doğru yol almıştır. Melikşah ise Suriye'de kalmıştır. 1072 yılında babası Karahanlılar'a karşı sefer düzenlediğinde Melikşah da yanında yer almıştır. Bu savaş sırasında Alparslan Yusuf Harzemi tarafından şehit edilmiştir.

Babasının vefatından sonra Sultan Melikşah hükümdarlığını ilan etmiştir. Ancak Çağrı Bey'in oğlu ve Melikşah'ın amcası olan Kavurt Bey, Melikşah'ın hükümdarlığına karşı gelmiştir. Bunun üzerine Sultan Melikşah veziri Nizamülmülk ile birlikte 1073 yılında Karaç yakınlarında Kavurt Beyin ordusu ile savaşmıştır. Bu muharebede Melikşah'ın ordusunda bulunan pek çok asker Kavurt Beyin ordusuna geçmiştir. Ancak yinede bu savaşı sultan Melikşah kazanmıştır.

Sultan Melikşah Dönemi Nasıldır?

Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde amcası Kavurt Bey isyana kalkışmıştır. Bunun üzerine bu isyan bastırılmış ve amcası Kavurt kendi yayının kirişi ile boğdurulmuştur.

Melikşah Karahanlılara kadar yürüyüp Semerkant bölgesine kadar olan yeri ele geçirmiştir. Sonrasında ise bu iki hane arasında akrabalık kurulmuştur. Aynı şekilde Gazneliler de Melikşah'ın sultanlığını kabul etmişlerdir.

Süleyman Şah Anadolu'ya gönderilmiş ve bu ülkeye emir olarak atanmıştır. Süleyman Şah zaman içerisinde neredeyse bütün Anadolu'yu ele geçirmiştir. Sonrasında İzmit şehri başkent olmuştur.

Malikşah döneminde Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Doğu bölgesinde Seyhun Nehri ile Tanrı Dağları, batı bölgesinde ise Akdeniz ve Boğazlar, kuzey bölgesinde Kafkas Dağları ile Hint denizine kadar sınırlar genişletilmiştir.

Melikşah Dönemindeki en önemli iç olaylardan biri Hasan Sabbah'ın liderliğini yaptığı Batınilerin gerçekleştirmiş olduğu hareketlerdir. Hasan Sabbah bu dönemde Alamut Kalesinde sahte bir cennet ile birlikte bir tarikat kurmuştur. Bu tarikat Türklere ve Müslümanlara karşı çeşitli suikastlar düzenlemiştir. Sultan Melikşah 1092 yılında 38 yaşında zehirlenerek ölmüştür.

Sultan Melikşah öldükten sonra veziri de çok kısa bir sürenin ardından Batıniler tarafından öldürülmüştür. Melikşah öldükten sonra henüz 5 yaşında olan oğlu Mahmut tahta çıkmıştır. Ancak Berkyaruk Mahmut'un hükümdarlığını tanımamıştır.

Berkyaruk öldükten sonra yerine kardeşi Muhammed Tapar geçmiştir. Muhammed Tapar'ın ardından ise Selçuklu Devleti'nin son büyük hükümdarı Sultan Sancar olmuştur. Sultan Sancar 72 yaşında vefat etmiştir.