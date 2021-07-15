Mekanik nedir ve çeşitleri nelerdir? Fizikte mekanik tanımı

Fizik alanındaki en önemli bilim dalları içerisinde mekanik gelmektedir. Özellikle birçok farklı bölümde ders olarak işletilmesi ile beraber, günümüzün teknolojik tasarımlarının çoğunda kullanılır. Başta ulaşım araçları olmak üzere fabrika makineleri ile sayısız ürünün en önemli yapıları içerisinde bulunur.

Mekanik Nedir?

Kuvvetlerin etkisi altında olan cisimlerin durağan ya da hareketli hallerinde inceleyen bilim dalına mekanik denir. Özellikle nesneler ve devinimler üzerinde etkisi ile beraber dengeyi konu alan bilim dalı olarak da anlatmak mümkün. Diğer bir tanım üzerinden ise kelime anlamında bakıldığında, ‘Devinim ve denge yasaları ile ilgili olan’ şekilde ifade edilmektedir. Fiziğin en önemli dalları içerisinde olmasının yanı sıra, günümüz teknolojisindeki pek çok tasarım adına en önemli yapılar içerisinde bulunur. Oldukça kapsamlı bir konuya sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda birçok farklı çeşidi olduğunu da eklemek gerekir.

Mekanik Çeşitleri Nelerdir?

Kendi içerisinde geniş bir yelpazeye yayılmış olan mekanik, genel anlamda 3 farklı çeşit üzerinden ele alınmaktadır. Bu çeşitler kendi alanında farklı yapılar sunar ve fizik üzerinden detaylı bir şekilde incelenir.

- Rijit cisim mekaniği

- Şekil değiştiren cisim mekaniği

- Akışkanlar mekaniği

Bu konuda rijit cisim mekaniği durmakta olan ya da sabit bir hızlı hareket eden cisimleri konu alır. Bu bağlamda cisimlerin ivmeli hareketini inceler ve dinamik ivmenin sıfır olduğu özel bir durum olarak beni çıkar.

Şekil değiştiren cisim mekaniği ise kuvvetlerin etkisi altında iken şekli farklı hale geçen cisimleri inceler. Aynı zamanda kuvvetlerin etkisi kalktıktan sonra yeniden eski haline gelen isimlerin yapısını ele alır. Yani diğer bir ifade ile elastik cisimleri değerlendirmektedir.

Akışkanlar mekaniğini ise sıvı ve gazların inceleyen fizik bilim dalı olarak ifade etmek mümkün. Aynı zamanda pek çok farklı gaz türlerinin davranışlarına ele alır ve inceler. Bu durum akışkan statiği ile beraber akışkan dinamiği olarak iki farklı şekilde incelenir.

Fizikte Mekanik Tanımı

Mekanik, fiziğin en önemli dalları içerisinde bulunmaktadır. Özellikle cisimleri değişik halleri üzerinden incelemesi ile beraber birçok çeşide sahiptir. Bu bağlamda fizikte dinamik tanımını ele alarak ifade etmek mümkün. Cisimlerin durağın halini ya da Kuvvet etkisi altındaki hareketlerini inceleyen bilim dalı şeklinde anlatılabilir. Böylece cisme etki edildiği zaman değişkenlikler incelenir. Tabii sadece katı cisimler değil aynı zamanda sıvı ve gazlar üzerinden de inceleme yapılmaktadır. Cisimlerin şekil değişikliği üzerinden yaşanan fiziksel değişimler ya da akışkan üzerinden değişkenlikler ön plana çıkmaktadır.

Fizikte Mekaniğin Önemi Nedir?

Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisi fizikte mekanik üzerinden incelenir. Böylece maddeler üzerinden denge ve hareket nedenleri fizik kanunları çerçevesinde ele alınır. Ortaya çıkarılan sonuçlar ise, günlük yaşamda kullanılan birçok farklı teknolojik tasarım adına kullanılır. Her geçen gün teknolojinin gelişim göstermesi ve daha kullanışlı hale gelmesi de yine fizikteki mekaniğe bağlıdır. Bu sebeplerden dolayı fizikte mekaniğin önemi oldukça büyüktür. Ayrıca hala incelenmekte olan ve yeni unsurlar ortaya çıkaran en önemli bilim dalları içerisinde gelir. Özellikle de üniversiteler nezdinde mekanik dersleri üzerinden yoğun şekilde eğitim süreci devam etmektedir. Fizikte cisimlerin hareketlerini inceleyen alt bilim dalı olarak öne çıkan mekanik, aynı zamanda fizik biliminin en eski dalları arasında bulunmaktadır.