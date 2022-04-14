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Meet 2. Ve 3. Hali Nedir? Meet Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Meet 2. Ve 3. Hali Nedir Meet Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede en önemli ve en çok kullanılan sözcüklerden biri olarak meet kelimesi geliyor. Bu kelime taşımış olduğu anlam ile beraber ayrıca 2. ve 3. halleri üzerinden değerlendirilir. Peki Meet 2. ve 3. hali nedir? Meet fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler konusunda merak edilenleri derledik.

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 Düzenli fiiller içerisinde yer alan meet sözcüğü, İngilizce öğrenimi esnasında en çok değerlendirilen sözcükler içerisinde gelir. Özellikle amacı ve anlamına uygun şekilde ikinci ile 3. halleri üzerinden kullanımı önemlidir. 

 Meet 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Türkçe üzerinden karşılıklarına bakıldığı zaman meet kelimesi, ‘Tanışmak, buluşmak’ biçiminde ifade edilir. Öne çıkan bu anlamları ile beraber 2. ve 3. halleri ile düzenli fiil olarak kullanılır. 

 - Met ‘İkinci hali’

 - Met ‘Üçüncü hali’ 

 Yukarıda öne çıkan aynı kelime ile beraber 2. ve 3. halleri üzerinden düzenli fiil olarak kullanılır. Bu yönüyle önemli ve yaygın kullanılan sözcükler içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün. 

 Meet Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Tanışmak ya da buluşmak anlamları ile beraber öne çıkan meet sözcüğü, ikinci ve üçüncü hali üzerinden örnek cümlelerle daha iyi anlaşılabilir. 

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 I met my friends to take the ticket 

 Have you met Jesica? 

 Bu şekilde 2. ve 3. halleri ile beraber cümle içerisinde kullanılır. Özellikle İngilizcedeki genel ve yaygın kullanılan önemli kelimeler arasında bulunur.

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