Medyan nedir? Medyan (Ortanca değer) nasıl hesaplanır ve nerelerde kullanılır

Ortanca değer olarak da tabir edilen ve herhangi bir sayı dizisi içerisindeki ortanca değeri bulmayı sağlayan yöntemdir. Medyanın kullanım amacı genellikle herhangi bir konu hakkında daha fazla fikir sahibi olmak ve daha iyi analizler yapmaktır.

Medyan Nedir?

Bilindiği üzere sayı dizileri ardışık olarak ilerleyen ve sürekli aynı sayı oranında artış ya da azalış gösteren ifadelerdir. Tek tek ya da çift halinde artış gösteren bu diziler birçok alanda kolaylık sağlar. Medyan terimi de tam olarak burada devreye girip sayı dizisi içerisinde yer alan ve ortada bulunan sayıyı keşfetmeyi sağlayan yöntemdir. Aritmetik ortalama ile neredeyse aynı mantıkla çalışan bu yöntemin tek farkı sayı dizilerine uygulanmasıdır.

Medyan (Ortanca Değer) Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir sayı dizisinin medyanını bulmak oldukça basittir. Yapılması gereken ilk şey işlem yapılacak dizide kaç adet sayı olduğunu bulmak olacaktır. Eğer tekli bir sonuç elde edilirse tam ortasında kalan sayı söz konusu dizinin medyanı olur. Çiftli ifadelerde ise ortada yer alan 2 sayı toplanıp ikiye bölündükten sonra dizinin medyanı bulunur. Konu örnek üzerinden açıklanacak olursa 1, 3, 5, 7, 9 olarak belirlenen tekli bir seri için;

Ortada yer alan rakam 5 olduğu için medyanı da 5 olacaktır. 2, 3, 4, 5 olan çiftli seri içinse medyan;

3 + 4 = 7

7 / 2 = 3,5 olur.

Medyan hesaplarken dikkat edilmesi gereken nokta ifadenin seri olmasıdır. Bilindiği üzere seriler tek tek artış gösterebileceği gibi ikili, üçlü, dörtlü ve çok daha yüksek rakamlı artışlar gösterebilir.

Medyan Nerelerde Kullanılır?

Medyan kullanımındaki genel amaç daha iyi analizler ve dolayısıyla daha iyi istatistikler yapabilmektir. İstatistik günümüz neredeyse her türlü iş kolu için uygulanan bir bilim olduğu için medyan kullanımı da bir hayli artacaktır. Buna örnek olarak muhasebe, üretim, depolama, perakendecilik ve satış gösterilebilir.