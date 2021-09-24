Medcezir nasıl yazılır? TDK'ya göre Medcezir kelimesinin doğru yazımı..

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Medcezir kelimesi sadece gerçek değil mecazi anlamda da kullanılır. Sürekli değişen ve durağan olmayan şeyleri tanımlamak için de med cezir ve gel git kelimeleri kullanılır.



Medcezir Nasıl Yazılır?



Türkçede d harfiyle biten kelimeler ek aldığında ya da başka bir kelimeyle birleştiğinde, t harfine dönüşür. Med kelimesindeki d harfi de ünsüz sertleşmesi nedeniyle t şeklinde yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Medcezir Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Medcezir sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



METCEZİR - Doğru



MEDCEZİR - Yanlış

MED CEZİR - Yanlış

MET CEZİR - Yanlış



Örnek Cümle



''Metcezir gerçekleşirken sular6 saat boyunca en yüksek seviyeye ulaşır.''