Medcezir nasıl yazılır? TDK'ya göre Medcezir kelimesinin doğru yazımı..

Medcezir kelimesi sadece gerçek değil mecazi anlamda da kullanılır. Sürekli değişen ve durağan olmayan şeyleri tanımlamak için de med cezir ve gel git kelimeleri kullanılır.
Medcezir Nasıl Yazılır?
Türkçede d harfiyle biten kelimeler ek aldığında ya da başka bir kelimeyle birleştiğinde, t harfine dönüşür. Med kelimesindeki d harfi de ünsüz sertleşmesi nedeniyle t şeklinde yazılmalıdır.
TDK'ya Göre Medcezir Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Medcezir sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
METCEZİR - Doğru
MEDCEZİR - Yanlış
MED CEZİR - Yanlış
MET CEZİR - Yanlış
Örnek Cümle
''Metcezir gerçekleşirken sular6 saat boyunca en yüksek seviyeye ulaşır.''