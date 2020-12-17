Meclis Başkanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Meclis Başkanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Meclis başkanı aslen, yasamayı elinde bulunduran organın sözcüsüdür. Müzakerelerde meclise başkanlık etmekle görevlendirilmiştir.

Meclis Başkanı Nedir?

Mecliste düzenli olarak gerçekleşen açık oturumlara ve müzakerelere başkanlık eden, söz veren ve sürelerin dağıtımını yapan kişiye meclis başkanı denmektedir. Türkiye'de ilk kez seçilen meclis başkanının görev süresi 2 yıl, ikinci kez seçilen meclis başkanını görev süresi ise 3 yıldır. Meclis başkanı TBMM protokolünde Cumhurbaşkanından sonra gelmektedir. Şu an, Kasım 2020 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Mustafa Şentop'tur ve 24 Şubat 2019'dan bu yana bu görevini sürdürmektedir. Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. meclis başkanıdır.

Meclis Başkanı Ne İş Yapar?

Mecliste, her toplantıda izlenmesi gereken bir programı akışı vardır. Meclis başkanı da bu program akışına bağlı kalarak müzakerelerin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Meclis Başkanı Nasıl Olunur?

Meclis başkanlığı seçiminin nasıl yapılması gerektiği, 1982 yılında düzenlenen anayasada belirtilmiştir. Bu anayasa göre meclis başkanı adayları milletvekilleri tarafından seçilebilir. Aynı zamanda siyasi parti gruplarının meclis başkanlığı için aday gösterme durumları yoktur. TBMM başkanlık seçimleri toplamda 4 tur olarak düzenlenir. İlk turda toplam milletvekili sayısının 3'te 2'si olan 400 milletvekili oyunu alan aday meclis başkanı olur. Aksi durumda ikinci tura geçilir. Eğer ikinci turda da aynı düzen bozulmadıysa ve adaylardan biri 400 oya ulaşamadıysa, bu kez üçüncü tura geçilir.

Üçüncü turda 301 milletvekili oyunu alan aday meclis başkanı olur. Eğer üçüncü turda da adaylardan herhangi biri 301 milletvekili oyu alamazsa, bu durumda adaylar arasından en çok oyu alan iki adayla dördüncü tura geçilir. Dördüncü ve son turda bu iki aday arasından en yüksek oyu alan meclis başkanı adayı, TBMM'nin yeni başkanı olur.

Meclis Başkanı Olma Şartları Nelerdir?

Siyasal Bilimler ya da Kamu yönetimi bölümlerinin lisans ya da önlisans programlarından mezun olanlar, gerekli staj sürelerini tamamladıktan sonra meclis başkanı olabilirler. Tabii öncelikle herhangi bir partiden milletvekili olunmalı ve bir süre milletvekilliği görevini devam ettirmek gereklidir. Tüm bunlar gerçekleştiğinde milletvekili seçim sürecinde TBMM meclis başkanı adayı olarak gösterilebilir.

Meclis Başkanının Görevleri Nelerdir?

Meclis başkanının açık oturumları ve müzakereleri yönetmek dışında pek çok görevi bulunur. Bu görevlerden başlıca olanlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

TBMM'yi, meclis dışında da temsil edebilmek.

Genel kurul görüşmelerini düzenlemek.

Tutanakları denetlemek ve düzenlemek.

Başkanlık divanının gündemini hazırlamak ve divana başkanlık etmek.

Danışma kurulunun başkanlığını yapmak.

Divan kararlarını uygulamak.

Meclis komisyonlarını denetlemek.

Meclisin idari ve mali işlerini yürütmek ve denetlemek.

Meclisi tanıtıcı özellikle yayınlar yapmak.

Kendisine anayasa gereği olarak verilen tüm görevleri yerine getirmek.

Meclis Başkanı Maaşı Ne Kadar?

Meclis başkanları milletvekilleri ile aynı maaşı almaktadır. Buna göre meclis başkanının almış olduğu maaş 25 bin TL civarındadır. Aynı zamanda meclis başkanları emekli oldukları vakit 15 bin TL civarında bir emekli maaşı almaktadır. Bununla birlikte bakan maaşları 15 bin TL, cumhurbaşkanı maaşı ise 40 bin TL civarındadır.

Meclis Başkanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

TBMM meclis başkanlığı seçimine aday olan ve seçilen kişiler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanlığı görevini yürütebilirler.