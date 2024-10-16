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Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan bu yÄ±l 16'ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±, Erzurum'da baÅŸladÄ±. AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'ndaki programÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Celile Eren Ã–kten, Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali KaragÃ¶z, Vali Mustafa Ã‡iftÃ§i, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, aileler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±. Bu yÄ±lki yarÄ±ÅŸmanÄ±n temasÄ± olan â€˜EÄŸitimin YÃ¼zyÄ±lÄ±nda Ahilik ve Teknolojiâ€™, geleneksel ahilik deÄŸerlerinin modern teknolojiyle harmanlanarak geleceÄŸe taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± vurguluyor. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, yarÄ±ÅŸma boyunca bu temayÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kararak teknoloji ve inovasyonla ÅŸekillenen yeni dÃ¼nyada ahilik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ nasÄ±l yaÅŸatabileceklerine dair projelerle yarÄ±ÅŸacaklar.

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Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Celile Eren Ã–kten

â€˜ÃœLKELER BU HIZLI DEÄžÄ°ÅžÄ°MLERE NÄ°TELÄ°KLÄ° Ä°NSAN KAYNAÄžI YETÄ°ÅžTÄ°REREK AYAK UYDURABÄ°LMEKTEâ€™

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Celile Eren Ã–kten, UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±, her yÄ±l artan katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±yla genÃ§lerimize yeteneklerini sergilemeleri, iletiÅŸim becerilerini arttÄ±rmalarÄ± ve geleceÄŸe daha saÄŸlam adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼meleri iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–kten, "EndÃ¼striyel ve teknolojik geliÅŸmeleri tanÄ±tmak ve Ã¶ÄŸrencilerimiz tarafÄ±ndan meydana getirilen Ã¼rÃ¼nleri sergilemek amacÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±ndan itibaren UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlenmektedir. Bu vesileyle UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 16â€™ncÄ±sÄ± icra etmek Ã¼zere Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da toplanmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olabilmesinin en Ã¶nemli unsuru, yeniliklere hÄ±zlÄ± uyum saÄŸlama kapasitesine sahip olmaktÄ±r. Ãœlkeler bu hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸimlere ancak nitelikli insan kaynaÄŸÄ± yetiÅŸtirerek ayak uydurabilmektedir. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak TÃ¼rkiye'nin beÅŸeri sermayesini Ã§aÄŸÄ±n bilgi ve becerileriyle donatmayÄ± Ã¼lkemizin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ±da bulunacak bir hedef olarak benimsemekteyiz. Mesleki ve teknik eÄŸitimin niteliÄŸini artÄ±rmak, toplumda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak, ortaokul ve ortaÃ¶ÄŸretim seviyesinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerinde edindikleri bilgileri beceriye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilmelerini saÄŸlamak bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r" diye konuÅŸtu.

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â€˜CUMHURBAÅžKANIMIZIN Ä°MZASIYLA YAYIMLANMIÅžTIRâ€™

Ã–ÄŸrencilerin yeni ve Ã¶zgÃ¼n Ã¼rÃ¼nler geliÅŸtirmeleri, bilimsel dÃ¼ÅŸÃ¼nme becerilerini kazanmalarÄ±, giriÅŸimci ve rekabet gÃ¼cÃ¼ne sahip milli ahlakla donanmÄ±ÅŸ bireyler olarak yetiÅŸmeleri hedeflendiÄŸini ifade eden Ã–kten, "Bu hedefler Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin mesleki ve teknik eÄŸitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymak amacÄ±yla hazÄ±rlanan Mesleki ve Teknik EÄŸitim Politika Belgesi malumunuz olduÄŸu Ã¼zere SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Politika belgesi ile mesleki eÄŸitimde bireysel ve sektÃ¶rel ihtiyaÃ§lara cevap verebilen, Ahilik anlayÄ±ÅŸÄ± ile hareket eden, nitelikli ve aranan genÃ§ nesiller yetiÅŸtirme gayemize yeni ve kapsamlÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± kazandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oluyoruz. 'Herkesin Bir MesleÄŸi OlmalÄ±' dÃ¼sturuyla yola Ã§Ä±kÄ±lan Mesleki ve Teknik EÄŸitim Politika Belgesi'nde yeni okul modelleri, Zanaat AtÃ¶lyeleri ve daha birÃ§ok strateji belirlenmiÅŸ olup Anadolu'nun en eski kalite gÃ¼vence sistemi olan Ahilik deÄŸerlerine sahip fÃ¼tÃ¼vvet ehli Ã¶ÄŸrencilerimizin yetiÅŸtirilmesini amaÃ§lÄ±yoruz. Bu yarÄ±ÅŸma, Ã¶ÄŸrencilerimizin robot teknolojileri konusundaki ilgilerini arttÄ±rÄ±rken onlarÄ± yenilikÃ§i fikirler geliÅŸtirmeye de teÅŸvik etmektedir. BÃ¶ylece, genÃ§lerimiz teknolojik ve bilimsel dÃ¼ÅŸÃ¼nen, fikirlerini projeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilen, geleceÄŸin dÃ¼nyasÄ±nÄ± ÅŸekillendirecek olan giriÅŸimci bireyler olarak yetiÅŸmektedir. UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±, her yÄ±l artan katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±yla genÃ§lerimize yeteneklerini sergilemeleri, iletiÅŸim becerilerini arttÄ±rmalarÄ± ve geleceÄŸe daha saÄŸlam adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼meleri iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsattÄ±r. Bu etkinlikte elde edilecek deneyimlerin Ã§ok kÄ±ymetli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. 81 ilimizden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lan tÃ¼m yarÄ±ÅŸmacÄ± Ã¶ÄŸrencilerimize ve onlara vizyonlarÄ±yla yol gÃ¶steren Ã¶ÄŸretmenlerimize baÅŸarÄ±lar diliyor, emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz" dedi.

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Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali KaragÃ¶z

'HER BÄ°R ROBOT, SÄ°ZÄ°N HAYAL GÃœCÃœNÃœZÃœN VE EMEÄžÄ°NÄ°ZÄ°N BÄ°R YANSIMASIDIR'

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde bir konuÅŸma yapan Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali KaragÃ¶z, Erzurum'da â€˜EÄŸitimin YÃ¼zyÄ±lÄ±nda Ahilik ve Teknolojiâ€™ temasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen 16'ncÄ± UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n sadece bir robot yarÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda mesleki ve teknik eÄŸitimin Ã¶nemini vurgulayan genÃ§lerin teknolojik yeteneklerini sergilemeleri iÃ§in fÄ±rsat sunan ve yarÄ±ÅŸmacÄ± ekiplerin Ahilik geleneÄŸi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kardeÅŸlik ruhunu ortaya Ã§Ä±karan bir faaliyet olduÄŸunu sÃ¶yledi. Erzurum'un SelÃ§uklular, OsmanlÄ±lar ve Cumhuriyet dÃ¶nemiyle bugÃ¼ne uzanan kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerle dolu Ahi geleneÄŸine sahip kadim bir ÅŸehir olduÄŸuna deÄŸinen KaragÃ¶z, "UluslararasÄ± MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ± ile mesleki eÄŸitimin niteliÄŸini ve toplumda mesleki eÄŸitime olan farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± ve ilgiyi daha da arttÄ±rmayÄ± hedefliyoruz. Ã–ÄŸrencilerimizin yeni ve Ã¶zgÃ¼n Ã¼rÃ¼nler geliÅŸtirmeleri, bilimsel dÃ¼ÅŸÃ¼nme ve iletiÅŸim becerilerini arttÄ±rmalarÄ± ve giriÅŸimci bireyler olarak yetiÅŸmeleri iÃ§in buradayÄ±z. Bu yÄ±l 16â€™ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen robot yarÄ±ÅŸmamÄ±za, 17 Ã¼lkeden ve 81 ilimizden 1003 Kurum, 6691 katÄ±lÄ±mcÄ±, 2687 robotla baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk kez 2007 yÄ±lÄ±nda 3 kategoride baÅŸlayan bu yarÄ±ÅŸma, bugÃ¼n 13 farklÄ± kategoride geniÅŸ bir yelpaze sunmaktadÄ±r. Bu, mesleki eÄŸitimdeki sinerjinin ve kÄ±ymetli genÃ§lerimizin potansiyelinin bir gÃ¶stergesidir. Sevgili Ã¶ÄŸrenciler, burada ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ±z yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve yenilikÃ§ilik, geleceÄŸinizi ÅŸekillendirecektir. Her bir robot, sizin hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n ve emeÄŸinizin bir yansÄ±masÄ±dÄ±r. BaÅŸarÄ±ya giden yolda her denemeden bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeye devam edin ve milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zle donanmÄ±ÅŸ bireyler olma hedefinizden vazgeÃ§meyin" dedi.

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