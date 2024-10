MEB Robot YarÄ±ÅŸmasÄ± Erzurum'da baÅŸladÄ±

Haberin Devamı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Erzurum'da başladı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'ndaki programın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, aileler ve öğrenciler katıldı. Bu yılki yarışmanın teması olan ‘Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji’, geleneksel ahilik değerlerinin modern teknolojiyle harmanlanarak geleceğe taşınmasını vurguluyor. Katılımcılar, yarışma boyunca bu temayı öne çıkararak teknoloji ve inovasyonla şekillenen yeni dünyada ahilik kültürünü nasıl yaşatabileceklerine dair projelerle yarışacaklar.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten

‘ÜLKELER BU HIZLI DEĞİŞİMLERE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİREREK AYAK UYDURABİLMEKTE’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Uluslararası MEB Robot Yarışması, her yıl artan katılımcı sayısıyla gençlerimize yeteneklerini sergilemeleri, iletişim becerilerini arttırmaları ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ökten, "Endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmak ve öğrencilerimiz tarafından meydana getirilen ürünleri sergilemek amacıyla 2007 yılından itibaren Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir. Bu vesileyle Uluslararası MEB Robot Yarışmasının 16’ncısı icra etmek üzere Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da toplanmış bulunuyoruz. Bu sürecin başarılı olabilmesinin en önemli unsuru, yeniliklere hızlı uyum sağlama kapasitesine sahip olmaktır. Ülkeler bu hızlı değişimlere ancak nitelikli insan kaynağı yetiştirerek ayak uydurabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin beşeri sermayesini çağın bilgi ve becerileriyle donatmayı ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak bir hedef olarak benimsemekteyiz. Mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak, toplumda farkındalık oluşturmak, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerini sağlamak büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN İMZASIYLA YAYIMLANMIŞTIR’

Öğrencilerin yeni ve özgün ürünler geliştirmeleri, bilimsel düşünme becerilerini kazanmaları, girişimci ve rekabet gücüne sahip milli ahlakla donanmış bireyler olarak yetişmeleri hedeflendiğini ifade eden Ökten, "Bu hedefler çerçevesinde Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymak amacıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi malumunuz olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanmıştır. Politika belgesi ile mesleki eğitimde bireysel ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilen, Ahilik anlayışı ile hareket eden, nitelikli ve aranan genç nesiller yetiştirme gayemize yeni ve kapsamlı bir bakış açısı kazandırılmış oluyoruz. 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' düsturuyla yola çıkılan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde yeni okul modelleri, Zanaat Atölyeleri ve daha birçok strateji belirlenmiş olup Anadolu'nun en eski kalite güvence sistemi olan Ahilik değerlerine sahip fütüvvet ehli öğrencilerimizin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bu yarışma, öğrencilerimizin robot teknolojileri konusundaki ilgilerini arttırırken onları yenilikçi fikirler geliştirmeye de teşvik etmektedir. Böylece, gençlerimiz teknolojik ve bilimsel düşünen, fikirlerini projeye dönüştürebilen, geleceğin dünyasını şekillendirecek olan girişimci bireyler olarak yetişmektedir. Uluslararası MEB Robot Yarışması, her yıl artan katılımcı sayısıyla gençlerimize yeteneklerini sergilemeleri, iletişim becerilerini arttırmaları ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için önemli bir fırsattır. Bu etkinlikte elde edilecek deneyimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. 81 ilimizden ve yurt dışından katılan tüm yarışmacı öğrencilerimize ve onlara vizyonlarıyla yol gösteren öğretmenlerimize başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz

'HER BİR ROBOT, SİZİN HAYAL GÜCÜNÜZÜN VE EMEĞİNİZİN BİR YANSIMASIDIR'

Açılış töreninde bir konuşma yapan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Erzurum'da ‘Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji’ temasıyla gerçekleştirilen 16'ncı Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın sadece bir robot yarışması değil, aynı zamanda mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulayan gençlerin teknolojik yeteneklerini sergilemeleri için fırsat sunan ve yarışmacı ekiplerin Ahilik geleneği ışığında kardeşlik ruhunu ortaya çıkaran bir faaliyet olduğunu söyledi. Erzurum'un Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemiyle bugüne uzanan kültürel zenginliklerle dolu Ahi geleneğine sahip kadim bir şehir olduğuna değinen Karagöz, "Uluslararası MEB Robot Yarışması ile mesleki eğitimin niteliğini ve toplumda mesleki eğitime olan farkındalığı ve ilgiyi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin yeni ve özgün ürünler geliştirmeleri, bilimsel düşünme ve iletişim becerilerini arttırmaları ve girişimci bireyler olarak yetişmeleri için buradayız. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen robot yarışmamıza, 17 ülkeden ve 81 ilimizden 1003 Kurum, 6691 katılımcı, 2687 robotla başvuru yapılmıştır. İlk kez 2007 yılında 3 kategoride başlayan bu yarışma, bugün 13 farklı kategoride geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bu, mesleki eğitimdeki sinerjinin ve kıymetli gençlerimizin potansiyelinin bir göstergesidir. Sevgili öğrenciler, burada ortaya koyacağınız yaratıcılık ve yenilikçilik, geleceğinizi şekillendirecektir. Her bir robot, sizin hayal gücünüzün ve emeğinizin bir yansımasıdır. Başarıya giden yolda her denemeden bir şeyler öğrenmeye devam edin ve milli kültürümüzle donanmış bireyler olma hedefinizden vazgeçmeyin" dedi.

Haberin Devamı

Yarışmaya İstanbul'dan arkadaşı Mustafa Said Araç ile katılan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Efe Erten, bu yıl ilk katıldığı yarışmada iddialı olduklarını söyledi. Erten, "Uluslararası MEB Robot yarışmasına Mini Sumo kategorisinde iki farklı robotla katıldık. Biri Demmini diğeri ise Demmax olmak üzere, aynı zamanda tasarla çalıştır kategorisinde de Mustafa Said Araç arkadaşımızla beraber yarışacağız. Hedefimiz birinci olmak. Burada hem robotlarımızı yarıştırıyoruz hem de buradaki organizasyonun canlı yayınını buradaki öğrenci arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz" dedi.