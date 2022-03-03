'MEB 2021 Faaliyet Raporu' açıklandı

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EBA TV’YE 11 BİNDEN FAZLA VİDEO ÇEKİLDİ

İnternet erişimi olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için kurulmuş olan EBA TV için Ankara ve İstanbul’da kurulan 13 ayrı stüdyoda hazırlanan ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine uygun temel derslerin konu anlatım videolarının toplam sayısı 11 bin 523 oldu. Ders dışı etkinlik videolarının sayısı ise bin 49’a ulaştı.

TABLET VE WEB KAMERASI DAĞITIMI

Raporda yer alan bilgilere göre; 2021 yılında 185 Gezici EBA Destek Noktası hizmete sunuldu. Dezavantajlı gruptaki öğrencilere 681 bin 307 adet tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı. Canlı sınıflarda kullanılmak üzere 105 bin web kamerası okullarda öğretmenlere ulaştırıldı.

7 BİNDEN FAZLA SORUŞTURMA

Raporda geçtiğimiz yıl ülke genelinde disiplin hukuku kapsamında yürütülen çalışmalarda, inceleme ve soruşturmaların önemli bir yer tuttuğu belirtliyor. Buna göre 7 bin 381 soruşturma, 6 bin 103 inceleme ve 194 ön incelene yapıldı. Denetimler sırasında tespit edilen hususlar ile Bakanlığa çeşitli yollardan ulaşan (Dilekçe, CİMER, MEBİM vb.) ihbar ve şikâyetler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilerek ön inceleme, inceleme ve soruşturma çalışmaları Bakanlık Müfettişleri tarafından yürütüldü.

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SINAVLI OKULLARIN TAMAMINA ÖĞRENCİLER YERLEŞTİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yapılan öğrenci yerleştirmelerinde 8’inci sınıfı bitiren öğrenci sayısına göre Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan Galatasaray Lisesi dâhil olmak üzere 810 proje okuluna 106 bin 548 kontenjan, sınavsız öğrenci alan 2 bin 467 okula ise 463 bin 52 kontenjan olmak üzere toplam 569 bin 600 kontenjan girişi yapıldı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı sınavlı okulların tamamına (yüzde 100) öğrenci yerleşti. Sınavsız okullara ise 404 bin 697 öğrenci yerleşti.

ÖĞRENCİ SAYILARI ARTTI

Geçen yıl ortaöğretime geçen öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 460 bin arttı ve ortaöğretim kurumlarına yerleşecek öğrenci sayısı 1 milyon 212 bin 986’dan 1 milyon 672 bin 986’ya çıktı. 2012 yılında 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle birlikte eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı sonunda 8’inci sınıfı tamamlamaları bu artışın sebebi oldu.

Öğrenci sayısındaki bu artışa dayalı olarak ikili okul sayılarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında artış yaşandı. Bu artışlarla birlikte Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı ikili öğretim yapan toplam okul sayısı 98 oldu. Yüzde 0,41 ise ilkokul mezunu.

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PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİ ORTALAMASI “LİSANS”

Raporda, MEB bünyesindeli 1 milyon 58 bin 160 personelin eğitim düzeyinin yüzde 81,76 ile lisans ve sonrasında yüzde 11,22 ile yüksek lisans olduğu görülüyor.

BİN 134 BAŞVURU YAPILDI

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda ortaya çıkan buluşların ve yenilikçi ürünlerin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılı sonu itibarıyla bin 134 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapıldı. Bunların 224’ü tescil edildi.

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU DEĞİŞTİ

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda iki önemli değişiklik yapıldı. Buna göre kalfalar, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak ve öğrenciler, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanacak. Yapılan bu değişiklikle 2021 yılı Aralık ayı sonunda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 binden 320 bine yükseldi.

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7 YIL SONRA ŞURA TOPLANDI

20’nci Millî Eğitim Şûrası, 7 yıl aradan sonra düzenlendi. Şûra için gündem konuları “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” oldu. Kamuoyundan toplam 32 bin 643 bireysel/kurumsal görüş Başkanlığa ulaşmıştı. 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen Şura’da “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı altında 64, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” başlığı altında 32, “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” başlığı altında 32 olmak üzere toplam 128 madde şûra kararı olarak belirlendi.