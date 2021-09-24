Maydanoz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı..

Maydanoz kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik. Maydanoz dışında yabancı kökenli diğer sebze isimleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Keremb-i Bahar - Karnabahar 2- Heviç - Havuç 3- Tomatl - Domates
Maydanoz Nasıl Yazılır?
Maydanoz kelimesi sıklıkla hatalı telaffuz edildiği için yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:
MAYDANOZ
TDK'ya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı
Maydanoz sözcüğü birçok yörede maydanos şeklinde telaffuz edilmektedir. Ancak Türk Dil Kurumuna göre Maydanoz sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
MAYDANOZ - Doğru
MAYDANOS - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Pazardan iki kilo maydanoz aldık.
(Doğru)
2- Salataya maydanos koymayı unutma.
(Yanlış)