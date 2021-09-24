Maydanoz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı..

Haberin Devamı

Maydanoz kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik. Maydanoz dışında yabancı kökenli diğer sebze isimleri şu şekilde sıralanabilir:



1- Keremb-i Bahar - Karnabahar 2- Heviç - Havuç 3- Tomatl - Domates



Maydanoz Nasıl Yazılır?



Maydanoz kelimesi sıklıkla hatalı telaffuz edildiği için yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:



MAYDANOZ



TDK'ya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı



Maydanoz sözcüğü birçok yörede maydanos şeklinde telaffuz edilmektedir. Ancak Türk Dil Kurumuna göre Maydanoz sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



MAYDANOZ - Doğru

MAYDANOS - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Pazardan iki kilo maydanoz aldık.

(Doğru)



2- Salataya maydanos koymayı unutma.

(Yanlış)