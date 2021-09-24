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Maydanoz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Maydanoz#Maydanoz Nasıl Yazılır?
Maydanoz Nasıl Yazılır Tdkya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı..

Birçok sebze ve meyve ismi, dilimize Yunanca, Latince ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. O kelimelerden biri olan maydanoz, Yunanca kökenlidir ve 17. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Bilimsel adı petroselinum crispum olan maydanoz, orijinal dilinde ise Makedonysi şeklinde yazılır. Makedonysi ise Makedonya'ya özgü sebze anlamına gelir. TDK’ya göre maydanoz nasıl yazılır?

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Maydanoz kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik. Maydanoz dışında yabancı kökenli diğer sebze isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Keremb-i Bahar - Karnabahar 2- Heviç - Havuç 3- Tomatl - Domates

Maydanoz Nasıl Yazılır?

Maydanoz kelimesi sıklıkla hatalı telaffuz edildiği için yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:

MAYDANOZ

TDK'ya Göre Maydanoz Kelimesinin Doğru Yazımı

Maydanoz sözcüğü birçok yörede maydanos şeklinde telaffuz edilmektedir. Ancak Türk Dil Kurumuna göre Maydanoz sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

MAYDANOZ - Doğru
MAYDANOS - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Pazardan iki kilo maydanoz aldık.
(Doğru)

2- Salataya maydanos koymayı unutma.
(Yanlış)

 

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