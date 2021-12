May ve might arasındaki fark nedir? İngilizce may ile might farkı

Haberin Devamı

May ve might kelimelerinin arasında çok büyük farklar bulunmuyor. May kelimesi genellikle bir durumun olasılık ihtamilini ifade ediyor. Might ise, daha düşük olasıklık durumlarını ifade etmek için kullanılıyor.

May ve Might Arasındaki Fark Nedir?

İngilizce dilinde aynı anlamda kullanılan birçok farklı kelime bulunuyor. Anlam bakımından aynı olsa da, kelimelerin farklı kullanımları bulunuyor. May ve might kelimeleri de, yabancı kişilere göre aynı anlama sahiptir. Birbirlerinin yerine may ve might kelimesi kullanılabiliyor. May kelimesi, herhangi bir durumun olabilme ihtimalini belirtmek için tercih edilen bir kelimedir. Might kelimesi olasılık olması durumunda kullanılan bir kelimedir.

Anlam bakımından birbirinden farkı olmayan iki kelimedir. Her ne kadar aynı anlamda olsalar da, bazı kullanım farkları bulunuyor. May kelimesi might kelimesine göre, daha yüksek ihtimali olan durumlar için kullanılıyor. May kelimesinin ihtimal oranı daha yüksek görülüyor. May kelimesinin bir diğer farkı da, herhangi bir konuda izin istemek için kullanılmasıdır. Might kelimesi izin istemek için tercih edilen bir kelime değildir.

İngilizce May İle Might Farkı



İngilizce kelimeler arasında yer alan may ile might kelimelerinin farkları oldukça merak ediliyor. Anlam bakımından çok büyük farkları olmamasına rağmen kullanılırken büyük farklar oluşabiliyor. Herhangi bir konuda izin alamama durumunu ifad etmek için may kelimesi kullanılmıyor. İzin alamama durumu bulunuyorsa might kelimesinin kullanılması gerekiyor.