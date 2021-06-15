Mavi su nedir, ne işe yarar? Mavi su serumu saç çıkartıyor mu, yan etkileri neler?

Mavi su 1990'lü yıllarda dünya genelinde kullanılıyordu. Günümüzde de popüler olan mavi su yüksek oranda kafein ve keratin içerir. İçeriği zengin olan mavi su saç bakımında da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Mavi Su Nedir, Ne İşe Yarar?

Saç bakımında kullanılan mavi su geçmişten günümüze çok yoğun olarak kullanılmıştır. Aktarlarda ve bakım ürünü satılan her yerde mavi su da rahatlıkla bulunuyor. Mavi su genellikle saç dökülmelerine karşı kullanılmaktadır. Mavi su içerisinde aqua, ketatin, papatya çiçeği ekstresi ve kolin içeren yüksek proteinli bir su olarak bilinmektedir. Orjinal mavi suların içerisinde yeterli miktarda kafein ve keratin bulunuyor. Keratin genellikle incelerek hassaslaşan saçların köklerinden daha sağlam bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Mavi suda bulunan ve uyarıcı madde olan kafein de saça parlaklık kazandırıyor. Saç bakımında mavi su çok önemli bir yere sahiptir. Mavi su doğru kullanıldığında saç sorunlarını da hızla azaltmaktadır.

Mavi Saç Serumu Saç Çıkartıyor mu?

Herkes gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Saçların gür çıkması için genellikle mavi su kullanılır. Mavi su içerisinde ketatin, kolin ve kafein bulunduğu için saçlar daha gür çıkar. Kafein uyarıcı bir madde olduğu için mavi su saç sağlığına iyi gelmektedir. Haftada 2 ve ya 3 kez mavi su kullanıldığı takdirde saç kökleri güçlenir. Saç kökleri güçlendiğinde saçların da daha gür çıkması sağlanır. Mavi su sayesinde saçlardaki kepek problemi de çözülmüş olur. Mavi saç serumu sayesinde saçlar da daha hızlı bir şekilde çıkar. Saç sağlığını olumlu etkileyen mavi saç serumu hem erkekler hem de kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılır.

Mavi Saç Serumu Yan Etkileri Neler?

Mavi saç serumu saç bakımında kullanılmaktadır. Orijinali kullanılan mavi sular saç için çok yararlıdır. Günümüzde merdiven altı mavi saç serumları kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ucuz ve kalitesiz olan mavi saç serumunun yan etkileri de çok fazladır. Orijinal mavi saç serumları belirtilen aralıklar ile kullanılmalıdır. Merdiven altı kalitesiz mavi saç serumlarının olası yan etkileri çok fazladır. Mavi saç serumları kısa bir süre kullanılmalıdır. Aksi takdirde saçlar da zarar görecektir. Uzun süre mavi saç serumu kullanımında saç derisi tahriş olacaktır. Bazı durumlarda ise mavi saç serumu kepeklenme problemi de yapabilir.

Mavi Su Nasıl Kullanılmalıdır?

Mavi su genellikle kuru değil de ıslak saça uygulanmalıdır. Mavi su saça masaj yapılarak uygulandıktan sonra ılık su ile durulanır. Mavi su kullanıldığı takdirde bazı kişilerin saçları kuruyabilir. Bunun da önüne geçilmesi için mavi su kullanımından sonra mutlaka saç kremi uygulanmalıdır. Mavi su kullanımından sonra mavi su mutlaka saçların dibine değil de uçlarına uygulanmalıdır. Bu sayede saç uçları daha rahat kremi almış olur. Mavi su ve ardından saç kremi kullanılan saçlar çabuk bir şekilde bakımını alır. Günümüzde saç dökülmesi ve kepek gibi problemleri yaşayan kişiler düzenli bir şekilde mavi su kullanmalılar. Mavi su saçları beslerken her türlü saç problemini de önüne geçecektir. Özellikle saç dökülmesi yaşayan kişiler mavi su kullanarak saçlarının daha gür çıkmasını sağlayabilirler. Mavi su saçların her yerine eşit miktarda dağılmalıdır.