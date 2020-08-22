Matmazel Ne Demek? Matmazel Nedir? Matmazel TDK Kelime Anlamı

Genel olarak halk arasında matmazel kelimesinin kadınlar için söylendiği bilinir. Ancak gerçekte tam olarak hangi anlama geldiği bilinmez. Bu kelime Fransızca kökenlidir ve Türkçede yerleşik olarak günümüzde hala kullanılır. TDK üzerinden anlamı olması ile beraber özellikle yazılı şekilde daha fazla öne çıkmaktadır.

Matmazel Ne Demek?

Hem tarihi açıdan hem de Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman matmazel kelimesi iki farklı anlamı ile değerlendirilmektedir.

- Evlenmemiş Hristiyan kızlar için, ‘bayan’ kelimesi yerine kullanır. (Unvan)

- Konaklarda yabancı dil eğitimi veren kadınlar.

Bu şekilde iki farklı anlamı ile beraber çok sık değerlendirilen sözcüklerden biridir.

‘’Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı.’’ S. F. Abasıyanık

‘’Matmazel bugün çok güzelsiniz.’’

Bu şekilde gerçek anlamı ile beraber aynı zamanda mecazi üzerinden de Türkiye'de kadınlar için kullanılan bir kelimedir. Yan anlamı ile beraber bir kadının çok hoş ve güzel göründüğünü gösteren bir mecazi ifade ile değerlendirilir.

Özellikle birçok değişik yazılı kaynakta ve ayrıca yabancı filmlerde sıkça karşılaşılan sözcüklerden biridir. Bu şekilde siz de anlamı ile beraber matmazel kelimesini farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Karşılaştığınız zaman ise ne anlama geldiğini daha iyi biçimde idrak etmeniz mümkün.