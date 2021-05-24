Matlab nedir ve ne işe yarar? Matlab nerelerde kullanılır ve özellikleri nelerdir

Matlab, ilk defa bir matrix programlama dili olarak kullanılmıştır. Şimdi ise makine öğrenmesi, veri bilimi ve derin öğrenme gibi ileri düzey konularda da sıkça kullanılır.

Matlab Nedir ve Ne işe Yarar?

Matlab, genellikle mühendislik ve pozitif bilim hesaplamaları için kullanılan bir çeşit bilgisayar programıdır. Matlab, ABD merkezli MathWorks firması tarafından geliştirilen 4. nesil ve çok paradigmalı bir programlama dilidir. İngilizcede “Matrix Laboratory”olan kelimelerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkan Matlab, adından da anlaşılacağı gibi matris tabanlı bir çalışma sistemine sahip bir programlama dilidir. Matlab, lineer cebir, optimizasyon, istatistik, nümerik analiz, fourier analizi, optimizasyon gibi pek çok matematiksel hesaplamanın hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda matlab, 2D ve 3D grafik çizimi yapmak için de sıkça kullanılır.

Matlab Nerelerde Kullanılır?

Matlab, genellikle mühendislik uygulamalarında sıkça kullanılır. Matlab, matematiksel hesaplamalarda ve sistemlerin analizinde sıkça kullanılır. Matlabın başlıca kullanım alanları şunlardır:

Data Analizi ve Görselleştirme

Algoritma Geliştirme

Sayısal Lineer Cebir Hesaplamaları

Büyük Veriler için Grafikler Oluşturma

Makine öğrenmesi

Derin öğrenme

Data bilimi

Simülasyon

Uygulama Programlama Arayüzü ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü oluşturma

Matlab Özellikleri Nelerdir?

Matlab'ın kullanımı diğer programlama dillerine göre bazı avantajlar sağlar. Matlabın dikkat çeken bazı özellikleri şunlardır;

Matlab, her veri elementini bir matrix olarak değerlendirir. Yani bir satır ya da sütundan, tam sayıdan oluşan bir matrix olarak değerlendirilir. Matrix toplama, çarpma ve bu işlemlerin tersi gibi çeşitli matrix işlemleri için gömülü ve hazır fonksiyonlar içerir.

Vektörleştirilmiş işlemler bu programda kullanılarak kodların boyutunu önemli ölçüde küçültür.

Araç kutusunun kullanımı ile birlikte matlabın işlevselliği de önemli ölçüde zenginleştirilir. Mesela statik araç çubuğu, verilerin istatistiksel ve özelleştirilmiş kullanımını sağlar. Excel bağlantısı, verinin Excel tarafından okunabilecek şekilde yazılmasını sağlar.

Simulink, Matlabın grafik sistemi ile etkileşim içinde olması optimize olması çıkış sağlar. Bu da verinin grafiğe dökülmesini kolaylaştırır, boyutunun ve renginin ayarlanmasını sağlar.