Materyalizm nedir? Materyalizm özellikleri, savunucuları ve tarihi hakkında bilgi

Materyalizm, metafiziğe dayalı Alman İdealizmi, Yeni Platonculuk ve tinselcilik akımlarının karşıtıdır. Özdekçilik felsefesinde Platon'a ait bir terim olan ''idealar dünyasının'' herhangi bir geçerliliği yoktur. Bu kurama göre sadece gözlemlenebilen somut varlıklar gerçektir.

Materyalizm Nedir?

Materyalizm, evrenin kaynağının maddeden ibaret olduğunu savunan bir felsefe kuramıdır. Bu felsefeye göre, içinde yaşadığımız dünyada sadece maddi, cismani ve somut varlıklar algılanabilir. Maddecilik, İdealizm ile taban tabana zıttır. Platon ve Aristoteles, varlığı ve gerçekliği ''idealar dünyası'' olarak tanımlar. Materyalistler ise idealar dünyasını tamamen reddederek tek gerçekliğin nesneler dünyası olduğunu savunur.

Materyalizm Özellikleri

Materyalizmin özellikleri yorumlanış biçimlerine ve türlerine göre farklılık gösterir. Örneğin Karl Marx, Hegel'in diyalektik kuramını yeniden yorumlamış ve Diyalektik Materyalizmi kurmuştur. Bu akıma göre her şey maddenin bir formu ve uzantısıdır. Hegel, nesnel dünyayı İdea'nın bir yansıması olarak görür. Diyalektik materyalistler ise bunun tam tersini iddia eder. Onlara göre tüm fikirler, nesnel dünyanın insan zihnindeki yansımalarından ibarettir.

Bilimsel materyalizm tanımı ise tarihte ilk kez Alman düşünür Friedrich Engels tarafından kullanılmıştır. Evrenin, maddelerin etkileşimi sonucu oluştuğunu öne süren Engels, her şeyin bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini iddia etmiştir. Bu felsefede, bilim ile metafizik zıt anlamlara sahiptir. Bilimsel materyalizmde ''metafizik bilgi'' reddedilir. Sadece deney ve gözem yoluyla elde edilen bilgilerin nesnel dünyada bir karşılığı vardır.

A Priori, birçok düşünür tarafından kullanılmış bir terimdir. Gerçekliğinin kanıtlanması için deneye ihtiyaç duymayan olguları tanımlamak için kullanılır. Materyalizmin temelinde ise ''A Priori'' değil ''A Posteriori'' yer alır. Deneyim ve deney yoluyla elde edilebilen bilgilere 'A Posteriori' adı verilir. Bu nedenle materyalistler, ''Tanrı'' ve ''Ruh'' gibi kavramların soyut birer ifade olduğunu öne sürer. Onlara göre kişiden kişiye değişen hiçbir olgunun nesnel dünyada bir karşılığı yoktur.

Materyalizmin Savunucuları

1- George Lucaks - 20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri kabul edilen George Lucaks, 13 Nisan 1885 tarihinde Macaristan'da doğdu. Eserleriyle Batı Marksizminin ve materyalizm felsefenin gelişmesinde önemli bir rol oynadı.

Kitapları - Toplumsal Varlığın Ontolojisi - Lenin'in Düşüncesi / Devrimin Güncelliği - Aklın Yıkımı - Avrupa Gerçekçiliği

2- Ludwig Buchner - 1824 yılında Almanya'nın Darmstadt şehrinde doğdu. Ludwig Buncher'a göre evrenin temel ilkeleri enerji ve maddedir. Kainatın ''yaratılmadığını'' , ''ortaya çıktığını'' iddia eden filozof, diğer tüm materyalistler gibi doğa üstü varlıkların tamamını reddetmiştir. ''Madde ve Kuvvet'' adlı kitabı, en ünlü eseridir.

Materyalizmin Tarihi

Materyalizmi savunan ilk düşünürler Antik Çağ'da yaşamıştır. Antik Yunan döneminde yaşamış olan Epikuros, ilk materyalistler arasında yer alır. ''Ölüm'' kavramı üzerinden tüm soyut ve metafizik kavramların tahlilini yapan Epikuros'un en ünlü sözü şu şekildedir: ''Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum.''

İlk ve Orta Çağ'da, idealizmin altın çağıydı. Birçok İslam filozofu da Yeni Platonculuk akımından etkilenerek materyalizme karşı idealizmi savundu. Tanrının varlığının delili olarak ''insan ilkesi'' - ''hassas ayar ilkesi'' gibi kavramları öne sürdüler. İdealistlere göre evrendeki kusursuz düzen, maddenin değil Tanrının bir eseridir.

Aydınlanma Çağı olarak da bilinen 17. yüzyılda maddeci düşünce sistemi gelişti. Bu dönemde Jean Meslier, John Stewart ve Ludwig Feurbach'ın yazdığı kitaplar materyalizm kuramının gelişmesinde önemli bir rol oynadı.