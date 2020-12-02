Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümü, hem bilgisayar altyapılı olan matematikçiler yetiştirmekte olup hem de matematik altyapılı olan bilgisayarcılar yetiştirmektedir. Bu kişiler güçlü matematik altyapısı ile bilgisayarın işleyiş mantığını da en temelden kavrayıp uzmanlaşma sürecinde çok önemli artılara sahip olurlar.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir?

Ülkemizde genel anlamda tercih edilen matematik ve bilgisayar bilimleri bölümünün en temel amacı matematik bilimi ile birlikte matematik bilimini en etkili bir şekilde kullanabilecek ve de bilgisayar sistemleri ile birlikte matematiği birleştirebilecek bireyler yetiştirip sektöre kazandırmaktır. Bu matematik ve bilgisayar bilimleri bölümlerini tercih etmeyi düşünmekte olan öğrenciler disiplinli, sorumluluk sahibi, programlamaya karşı ilgili, sayısal düşünebilen, bilgisayar, yazılım ve de matematik kavramlarına karşı çok ilgili ve meraklı olmaları aranan özellikler arasında yer almaktadır.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün Eğitimi Nasıldır?

Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan kişiler temel olarak toplam 4 yıllık bir eğitim almış olurlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile 240 AKTS haklarını da doldurmaları gereklidir. Ayrıca bu kişiler üniversitelerinin mezuniyet koşullarını bilip yerine getirmeleri gereklidir.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Günümüzde matematik ve bilgisayar bilimleri bölümü pek çok sayıda kişi tarafından talep görmektedir. Bu bölümün öğrencileri 8 dönemlik eğitim ve öğretim hayatları temel olan tıp bilimi ve de anestezi üzerine de pek çok dersle karşı karşıya gelirler. Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümlerine tercih listesinde yer vermekte olan aday öğrenciler için temel olarak aşağıdaki dersler verilmektedir. Bu dersler;

Analitik Geometri,

Ayrık Matematik,

Doğrusal Cebir,

Bilgisayar Biliminin Temelleri,

Bilgisayar Ağları ve de İletişim,

Nesneye Yönelik Programlama,

Veri Yapıları,

Kompleks Analiz,

İnternet Tabanlı Programlama ile birlikte

Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri en başta olmak üzere pek fazla dersten toplam 4 yıl boyunca da sorumlu olacaklardır. Yukarıda belirtilen bu dersleri başarılı olacak bir şekilde bitirdikleri zaman Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Lisans Diplomasını da elde edeceklerdir. Bu bölümden mezun olan kişiler yukarıda verilen derslerin hepsini en iyi şekilde öğrenmiş olurlar ve bu sayede de kişiler matematik ve bilgisayar bilimleri alanında uzmanlaşmış olurlar. Bu bölümde ilk iki sene içinde cebir ve analiz gibi matematik dersleri ve temel programlama dilleri içeren bilgisayar dersleri işlenmektedir. Son iki sene ise kişilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre matematik ya da bilgisayar dersleri seçmektedirler.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümü pek çok sayıda üniversitede yer almaktadır. Bu üniversitelerden bazıları aşağıdaki gibidir. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ,

İZMİR ÜNİVERSİTESİ (% 50 Burslu),

İZMİR ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu),

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (% 50 Burslu),

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ( Tam Burslu),

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (% 75 Burslu).

Yukarıda yer alan bu üniversiteler arasında özel üniversitelerde ve devlet üniversiteleri yer almaktadır. Özel üniversitelerde %50 ve de %75 oranlarında burs imkanları da bulunmakta olup en iyi eğitimleri verilmektedir.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün Mezunları Ne İş Yaparlar?

Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümünün mezunu olan bireyler çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağları, veri tabanları, yazılımlar ve ya programlamalar üzerine pek çok çalışmalar gerçekleştirirler. Matematik ve bilgisayar bilimleri bölümü mezunu olan kişiler pek çok alanda iş imkanına sahip olmaktadırlar.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Çok yaygın iş olanaklarına sahip olan matematik ve bilgisayar bilimleri bölümü mezunu bireylerin çalışmayı seçtiği en başlıca yerler hiç kuşkusuz yazılım geliştirme şirketleri olmaktadır. Buna ek olarak matematik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan kişiler sağlık sektörü, üretim sektörü, eğlence sektörü, otomotiv sektörü ve de güvenlik sanayi sektöründe de çalışma imkanı bulabilirler. Bu nedenle bu bölümden mezun olan kişiler mezuniyet sonrasında işsiz kalmazlar ve genelde kolay bir şekilde iş bulurlar.