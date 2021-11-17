Mastaba nedir, özellikleri nelerdir? Mastaba nereye ait, ne zaman çıktı?

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Tarih meraklılarının en çok araştırdığı kavramlar arasında mastaba gelmektedir. Mastaba antik çağda Antik Mısır uygarlığının en önemli figürleri arasında yer almaktadır. Mastaba Arapça kökenli olan bir kelimedir.

Mastaba Nedir?

Mastaba düz odacık olarak bilinmektedir. Antik Mısır uygarlığı zamanında toprağın altına gömülmüş olan ölülerin hatırasına mezarının tam üst bölgesine yaptırılan küçük odacığa mastaba denilmektedir. Mastabaların kullanım amacı genel olarak aynıdır. Mastabanın temel amacı ise mezarların yerini belirgin bir şekilde belli etmektir. Mastaba yapısı itibari ile Zoser piramidine oldukça fazla benzemektedir. Antik mısır zamanında ölülerin üzerine kum seriliyordu. Bu yapının yapılmasının temel amaçları arasında ölünün üzerindeki kumun rüzgar tarafından götürülmesini engellemektir.

Mastaba kerpiçlerle inşa edilmiştir. Bundan dolayı nerede bir mastaba görürseniz kerpiç tozlarına rastlamak mümkündür. Mastabanın olduğu bölgede birden fazla cenaze de bulunmaktadır. Özellikle önemli kişiler adına yaptırılan mastabalar tarihin en ilginç ve dikkat çekici olan eserleri arasında yer almaktadır. Mastaba antik Mısır'da cenaze tekneleri için kullanılmaktaydı. Sadece antik Mısır döneminde değil aynı zamanda Orta Doğu bölgesinde kurulmuş olan eski krallıkların da kullanmış olduğu yapılar arasında yer almaktadır. Mastabalar üzerinde birçok tarihçiler ve bilim adamları araştırma yapmaktadırlar. Mısır'ın mitolojik eserlerinden biri olarak da kabul edilen Mastabalar güneş teknesi ile de alakalı olabileceği düşünülmektedir.

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Antik Mısır zamanından kalma olan bu nadide eserler günümüzde de görülmektedir. Özellikle arkeolojik kazılar ile birlikte ortaya çıkan ve bazıları halen daha esrarengizliğini koruyan bu nadide eserler sanat terimi olarak da kullanılmaktadır. Dikdörtgen tabanlı olan bu yapılar tam olarak kürsü anlamına gelmektedir. Mastaba kesik piramit biçimli şeklide inşa edilmiştir. Prizmatik biçimli olarak yapılan bu yapılar ölülerin ruhuna atfedilmiştir. Dünyanın en çok gezilen yapıları arasında yer alan Mastabalar Mısır'da piramitlerden sonra en popüler olan yapılar arasında yer almaktadır. Mısır'ın turizmi açısından da önemli yapılar olan Mastabalar milattan önceki döneme adeta ışık tutmaktadır. Düz odacık ya da yatay olarak inşa edilmiş bir biçimde yapılmaktadır.

Özellikleri Nelerdir?

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- Toprak altına gömülen yerlerinin belli edilmesi amacı ile yapılmış olan bir düz odacıktır.

- Esas özellikleri arasında mezarlıkları belli etmek gelmektedir.

- Mastaba ufak tapınak şeklinde inşa edilmiştir.

- Mimari olarak Mısır piramitlerine oldukça fazla benzemektedir.

- Mastaba mimari olarak 4 köşeli ve yamuk şeklindedir.

- İlk mastaba örneğinin resmedilmesi 1979 yılında yapılmıştır.

- Mastaba milattan önce antik çağlardan beridir kullanılan Antik Mısır kültüründe yer alan bir yapıdır.

- Mastaba günümüzdeki firavunlara anıt olarak da kullanılmaktadır.

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- Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en zengin kültürüne sahip olan eserleri arasındadır.

- Mastabanın boyları yaklaşık olarak 18 metreye kadar uzanmaktadır.

- Mastabalar kerpiçten yapılmış olan eserlerdir.

- Mastabanın tam olarak 4500 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Mastaba Nereye Ait?

Antik Mısır döneminden beridir yer alan Mastaba günümüzde Mısır ülkesine ait ve Mısır kültürüne ait olan bir yapıdır.

Ne Zaman Çıktı?

Mastaba Milattan Önce 2550 yılında ortaya çıkmış olan bir yapıdır.