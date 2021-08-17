Masif arazi nedir, nerelerde görülür? Masif arazi örnekleri ve özellikleri..

Masif araziler coğrafya konusu kapsamında önemli olan konulardan bir tanesidir. Bu sebepten dolayı bu konunun iyi bir şekilde bilinmesi büyük bir önem arz eder.

Masif Arazi Nedir?

Topografik ve yapısal şekilde de bir orojenik kuşak içerisinde yer alan, çevresindeki kayaçlara göre daha yüksek bir topografya ve sert görünümleri ile dikkat çeken magmatik ve metamorfik kayaç topluluğuna masif arazi adı verilir. Diğer bir ifade ile bölgesel ölçek içinde geniş bir bölgede yüzeylenmiş olan magmatik ve metamorfik kayaç topluluklarıdır.

Masif Arazinin Oluşumu Nasıldır?

Masif arazi kavramına bakıldığında bu kavramın jeolojik bir ifade olduğu görülür. İki ya da çok daha fazla olan karmaşığın bir araya gelmesi nedeni ile ortaya çıkan ve genellikle en az birkaç kilometre boyunda ve eninde olan alandır. Masif arazilerin nitelikleri genel olarak kütle yapılarının oldukça sert olması ve bununla birlikte eski kıvrımlardan meydana gelmeleridir.

Masif arazi birinci jeolojik dönem içerisinde ortaya çıkmış olan bir yapıdır. Masif arazilerin kütle yapısının sert olması nedeni ile deprem riskinin ortaya çıkma ihtimalinin en az olduğu yerlerdir. Masif arazilerin büyük bir çoğunluğu metamorfizmaya uğramış olmaktadır.

Türkiye' deki Masif Arazi Örnekleri Nelerdir?

Türkiye içerisinde çok sayıda ve çeşitli özellikleri bünyelerinde barındıran masif arazi çeşitleri mevcuttur. Masif araziler bulunmuş oldukları yörenin ismi ile anılan bir arazi çeşididir. Bu arazilerin Türkiye içinde sıklıkla görüldüğü yerler şu şekilde sıralanabilir:

Istıranca Masifi İstanbul'un Belgrat Ormanından başlayarak Rezve Deresine kadar uzanan bir yapıya sahiptir. Trakya’nın Karadeniz kıyıları üzerinde yerleşme olmasının nedeni iç kıyılarda falez bulunmasından dolayı kaynaklanır. Istıranca masifini ise Demir Köy, Babaeski ve İğne Ada meydana getirir.

Kaz Dağları masifi

Uludağ masifi

Menderes masifi

Sultan Dağları masifi Akşehir, Yalvaç, Doğan hisar, Sultan Dağları, Karamut Çayı arasında yer alır.

Anamur-Alanya masifi Hadim, Ermenek, Silifke ve Alanya arasıdır.

Ilgaz dağı masifi Daday Kastamonu civarında yer alır.

Tokat masifi Almus Sulusaray arasında bulunur.

Pulur masifi Erzincan-Çayırlı ve Gümüşhane-Kelkit civarında yer alır.

Orta Anadolu masifini Nevşehir, Kırşehir ve Kızılırmak oluşturur.

Niğde masifi Çamardı Ulukışla arasında yer alır.

Bitlis masifi Van Gölü ile Muş’un güneyinde bulunan dağlardır. Bu masif ise Doğu Anadolu’nun en büyük masifi olarak bilinir.

Masif Arazilerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Masif arazilerin çeşitli özelliği bulunur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Masiflerin büyük bir çoğunluğu her derecede yüksek derecede, orta derecede, düşük derecede, çok düşük derecede metamorfizmaya uğramıştır, Bir kısmı ise yalnızca düşük ya da çok düşük derecede metamorfizma geçirmiştir.

Menderes ve Bitlis masif çeşidi gibi büyük bir alan kaplayan masiflere bakıldığında, yüksek dereceli metamorfizma geçirmiş olan kayaçların oluşturmuş olduğu bir çekirdek vasıtası ile daha düşük derecede metamorfizma geçirmiş olan kayaçlardan -bu kayaçlara mermer, şist ve fillit gibi örnekler verilebilir- oluşan örtü ya da kılıf ilişkisi tanımlanır. Yüksek dereceli metamorfizma geçirmiş olan kayaçlara migmatit, gnays, amfibolit ve benzeri örnek verilebilir. Masiflerin pek çoğunda metamorfizma olayı, paleozoyik içerisinde başlamıştır.

Batı Anadolu masifine bakıldığında Menderes Saruhan, Yunt Dağı, Menteşe Bozdağ, Beşparmak Dağları, Aydın Dağı bununla birlikte Afyon civarı-menderes masifi Afyon, Denizli, Bilecik, Manisa, Uşak mermer masifi gibi masifler aşırı bir derecede deformasyona uğramışlardır.

Bu masifler kırılmışlardır ve orojenez oldukça fazladır.

Yapısı faylı bir oluşuma sahiptir. Ayrıca çatlaklı ve eklemlidir.

Sert olup rijittirler.