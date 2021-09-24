Masal Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Türk Masal Tipleri Ve Özellikleri..

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Masallar ağızdan ağıza geçerek farklı haller alabilmektedir. Bazı masallar gerçekçi olsa da, gerçeği yansıtmayan masallar bulmakta kolaylıkla mümkündür. Tabi gerçekçi masallarda hayal ürünüdür. Ancak bu tür masallar da gerçeği yansıtan kişi veya çeşitli unsurlar bulunabilmektedir. Masallarda önemli olan anlatılan kişilerin ilgisini çekmektir. Bu yüzden masalları anlatan kişiler çok önemlidir. Çünkü anlatımın son derece akıcı ve rahat olması lazımdır.

Masal Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Masal; halkın yaratmış olduğu, ağızdan ağıza dolaşan, olağanüstü durumların yer aldığı ve zaman zaman abartılar yapıldığı bir halk hikayesi türüdür. Masallar hayal ürünü olsa bile dinleyiciler sanki gerçekmiş gibi dinlerler. Bu yüzden masalların ilgi çekmesi oldukça kolay olmaktadır.

Hayvan Masalları

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Bu tür masallarda anlatılmak istenen çeşitli detaylar bulunmaktadır. Özellikle insan kılığına girmiş hayvanlar bu masallarda yer almaktadır. Bunun nedeni ise ders vermek, örnek göstermek ve bir düşünceyi karşı tarafa aktarmak içindir. Bu masallar asıl masallara göre kıyaslandığında daha kısa oldukları görülmektedir.

Asıl Masallar

Asıl masallar kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Bu iki masal türü de asıl masalları oluşturmaktadır.

Gerçekçi Masallar

Gerçekçi masallarda gerçek hayattan kişiler bulunabilir. Padişahlar, şehzadeler, hocalar, kadılar ve daha birçok kişi gerçekçi masallarda yer alabilir. Ayrıca zenginler, fakirler, hırsızlar ve bunlara benzer kişilerde gerçekçi masallarda karşımıza çıkmaktadır.

Olağanüstü Masallar

Olağanüstü masallar, gerçekçi masallara göre farklıdır. Olağanüstü masallarda olağan dışı varlıklar bulunmaktadır. Ayrıca cin, peri, ejderha ve bunlara benzer unsurlar olağanüstü masallarda yer almaktadır. Bu masal türü en yaygın masalların başında gelmektedir.

Güldürücü Masallar

Bu masal türünün çok sevildiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu masal türünde eğlence ve çeşitli şakalar bulunmaktadır. Güldürücü masallar anlatılırken hem anlatıcı hem de dinleyici çok eğlenmektedir.

Zincirleme Masallar

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Zincirleme masallarda bir dizi olay sırayla anlatılmaktadır. Sıkı bir mantık bağı olan olaylar arka arkaya masal olarak aktarılmaktadır.

Türk Masal Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Masal türlerinin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ile masal türlerini rahatça anlayabilirsiniz. Tabi birde Türk masal tipleri bulunmaktadır. Bu masal tipleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu masal tiplerinin kendine has özellikleri olduğunu söyleyebiliriz.

En çok bilinen masal karakterleri:

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Keloğlan: Herkesin çok sevdiği Keloğlan karakteri ile ilgili birçok masal bulunmaktadır. Bu masallarda Keloğlan karakteri şans ve zeka ile alakalı durumlar yaşamaktadır. Çok şanslı olan Keloğlan her girdiği mücadeleden zekası ile galip çıkmaktadır.

Üvey anne: Masallarda geçen üvey anne karakteri zulüm yapan kişileri temsil etmektedir. Bu yüzden masalda üvey anne olduğu zaman zulüm teması da sıkça yer almaktadır.

Üvey kız kardeş: Üvey kız kardeş karakteri masallarda kıskançlık yapan kişiye hayat vermektedir. Bu karakterin çok kıskanç olduğu ve diğer kişilere karşı öfkeli olduğu görülmektedir.

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En küçük kardeş: En küçük kardeş genel olarak başarı ve zekası ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu kişinin çok fazla iyilik yaptığı da görülmektedir.

Pinokyo: Yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo herkes tarafından çok sevilmektedir.

Yaşlı adam: Masallarda yer alan yaşlı adam her zaman için iyi kalbi ile dikkat çekmektedir.

Cadı: Masallarda kötülük yapan cadı karakteri sıkça kullanılmaktadır. Tabi cadı ne kadar uğraşırsa uğraşsın genelde kaybetmektedir.