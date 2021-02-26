Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kış ayları oldukça çetin geçen aylardır. Özellikle Mart ayında güneşin çıkmasına aldanan birçok insan baharın geldiğini müjdeler. Ancak birdenbire yağmurun yağması sert rüzgarların esmesi ile kışın bitmediğinin ve havanın daha da soğuduğunun farkına varırlar.

Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Mart ayında sıcaklara aldanılmaması gerektiğini, bu ayın ilkbahardan çok kış mevsimine yakın olduğu anlamında kurulan bir cümledir. Mart ayı şiddetli soğukların yaşandığı bir aydır. Zamanla güneşin görünmesine rağmen soğuk kendini iyice hissettirir. Kış güneşi dedikleri tam olarak Mart ayında yaşanır. Mart ayında çoğunlukla yakacak tükenir ya da azalır. Bu zor durumu yaşayan insanlar evde ne varsa yakacak olarak kullanır.

Mart Kapıdan Baktırır Kazma Kürek Yaktırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Günlerdir çıkan güneşe aldanıp bahar geldi diye sevindik. Birden havalar diğer kış aylarına nazaran daha da çok soğudu. Yıllardır değişmeyen ve sık kullanılan cümle yine kuruldu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.