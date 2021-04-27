Mardin plaka kodu kaçtır? Mardin ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'nin her iline ait plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları sayesinde hangi aracın hangi ilden çıkış yaptığı rahatlıkla anlaşılır olmaktadır. Bu bakımdan araçlarda plaka kullanımı çok büyük öneme sahiptir.

Mardin Plaka Kodu Kaçtır?

Mardin ile alakalı olarak an fazla merak edilen konulardan biri bu ilin sahip olduğu plaka kodu olmaktadır. Bu bakımdan pek çok kişi bu konuyu araştırmaya yönelmektedir. Araştırma yapan kişiler bu araştırmanın neticesinde Mardin ilinin plaka kodunun 47 olduğu bilgisine ulaşırlar. Çünkü Mardin ilinin sahip olduğu araç plaka kodu 47'dir.

Mardin ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

47 plakalı Mardin ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin büyük illerinden biri olup 10 ilçeden oluşmaktadır. Mardin ilinin merkez ilçesi dahil olmak üzere 4 ilçesinin harf plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları araçların hangi ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir.

Mardin Merkez İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 47 T 2000 - 47 AZ 999

- 47 AC 001 - 47 DA 001

- 47 DR 999 - 47 S 0001

- 47 H 0001 - 47 M 0001

- 47 M 2000 - 47 M 5001

- 47 M 9999 - 47 S 1000

- 47 H 100 - 47 T 0001

- 47 T 7000 - 47 T 5001

Nusaybin İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 47 T 5000 - 47 M 4001

- 47 M 5000 - 47 S 4001

- 47 NA 001 - 47 S 5000

- 47 NZ 999 - 47 T 4001

Kızıltepe İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 47 T 3000 - 47 KA 001

- 47 KZ 999 - 47 S 2001

- 47 M 2000 - 47 PA 001

- 47 M 2300 - 47 S 2030

- 47 PZ 999 - 47 T 2000

Midyat İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 47 S 999 - 47 LA 001

- 47 LE 999 - 47 T 3001

- 47 M 3001 - 47 S 001

- 47 M 4000 - 47 T 4000