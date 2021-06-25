Mantolama Nedir Ve Nasıl Yapılır? Mantolama Çeşitleri

Mantolama hem konut hem de ticari inşaatta kullanılır. Duvarları, zemini ve çatıyı kaplayan panoları veya panelleri ifade eder. Dış cephe kaplaması birkaç tür malzemeden yapılırken, temel işlev aynı kalır.

Mantolama Nedir ve Nasıl Yapılır?

Mantolama, bir binanın yapımında kullanılan en basit malzemelerden biridir. Bir duvarın veya tavanın ilk katmanını oluşturmak için kullanılan paneli ifade eder. Kirişler eklendiğinde veya duvarın çerçevesi yerine oturduğunda, çivi kullanılarak kılıf yapıştırılır. Duvarın veya zeminin diğer kısımları daha sonra binanın geri kalanının şekillenmesine izin vermek için bu kılıfa tutturulur.

Kılıflama Nedir?

Mantolama, zemin, duvar veya çatı montajının bir parçası olarak bir binanın temel çerçevesini oluşturmak için kullanılan malzemedir. Yapının temel iskelet yapısı tamamlandıktan sonraki adım, daha sağlam bir yapı sağlamak için kirişlere ve çerçevelere mantoların eklenmesi, duvarın diğer özelliklerinin üzerine yapıştırılabileceği bir taban sağlanmasıdır.

Zemin Kaplama

Temel çerçeve işlevine ek olarak, kılıflama aslında bazı yapısal değerler taşır. Bu, özellikle yükleri yukarıdan zemin kirişlerine taşıyabilmesi gereken zemin kaplaması için geçerlidir. Zemin kaplaması, müteahhitlerin binanın farklı katları boyunca hareket etmesine (ve bu nedenle kaplamayı duvarlara ve çatıya monte etmesine) izin verdiği için genellikle kurulacak ilk kılıftır.

Duvar Kaplama

Duvar kaplamasının birincil işlevi, binaya rüzgar ve su girmesine karşı korumaya yardımcı olmaktır. Bazı durumlarda yapısal bir bileşeni de olabilir (bu seçenekler aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır).

Duvar kaplamasını dikkate alırken kullanılacak temel bir ölçü, kılıfın sunduğu yalıtım seviyesini ifade eden R değeridir; sayı ne kadar yüksekse, yalıtım o kadar fazla olur. Duvar kaplaması, piyasadaki en geniş seçenek ve ürün yelpazesine sahiptir.

Çatı Kaplama

Zemin kaplaması gibi, çatı kaplaması da bazı yapısal değerler taşır. Çatı kirişlerine yanal destek sağlamalı ve böylece yeni oluşan binanın genel yapısal sağlamlığını geliştirmelidir.

Kontrplak Kaplama

Kontrplak kaplama, büyük bir güç ve yapı sağlayan çapraz lamine edilmiş ahşap levhalardan yapılmıştır. Bununla birlikte, sadece sağlamlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda esneklik sağlar. Bu da onu sıcaklık ve nem seviyelerinden kaynaklanan genişleme ve büzülme ile başa çıkmak için uygun hale getirir. Kontrplakla ilgili bir sorun, yapısında, kaplama panellerinde göbek boşlukları bırakan zayıf noktalara sahip olabilmesidir.

Yönlü İplik Tahtası

OSB, balmumu ve reçine yapışkanlı levhalar yapmak için birbirine bastırılan yüzlerce ince ahşap şeritten yapılan bir kılıf türüdür. Bu, ne kadar yoğun ve sağlam olduğu için son derece dayanıklı olmasını sağlar. Yumuşak noktalar veya göbek boşlukları ile yapılamayacağı için kontrplak sorunlarının çoğunu da ortadan kaldırır.

Gofret Kılıflandırma

En ucuz seçenek gofret kaplamadır. Bu, endüstriyel bir hidrolik prese çok küçük tahta kırıntıları yerleştirip ardından parçaları birbirine yapıştırarak yapılabilir. Sonuç olarak, kılıflamada kullanmak için çok ucuz paneller üretilir.

Alçı Kaplama

Kontrplak esaslı seçeneklerden farklı olarak alçı, alçıtaşı bir kağıt yüzeyi ile sarıp yapılır. Alçı, mantolama için son derece ucuz ve sağlam bir seçenektir, ancak projenin bazı bölümlerinde kullanılması gerekirken diğerlerinde kullanılmaması gerekir. Alçı kaplama, alçıpan, duvar panosu veya alçı levha olarak bilinir.

Alçı kaplamanın en büyük yararı, yangına son derece dayanıklı ve sese dayanıklı olması ve bu nedenle iyi bir yalıtkan sağlamasıdır. Alçı taşı söz konusu olduğunda en büyük sınırlayıcı faktör ıslandığında çok kolay zarar görmesidir. Bu nedenle dış cephelerde kullanıma uygun değildir.

Benzer şekilde, banyo veya çamaşır odası gibi yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için kullanılamaz. Bu açıkça kullanımını sınırlar ve onu kullanmanın en uygun yolunun kontrplak kaplamayla kombinasyon halinde olmasını sağlar.