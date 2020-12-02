Mantarcılık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mantarcılık (MYO) bölümünün diğer bir adı da mikoloji olarak bilinmektedir. Bu bölümde mantarların genetik ve biyokimyasal özellikleri ön plana çıkar. Bu alanda çalışacak nitelikli kişiler yetiştirilir.

Mantarcılık (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki mantarcılık bölümü genel olarak mantarların genetik ve biyokimyasal özellikleri incelerler. Aynı zamanda geleneksel tıp, gıda ve entojenler de bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca mantarcılık toksisite gibi tehlikeleri de inceleyen biyolojinin bir dalı olarak bilinir.

Mantarcılık (MYO) Nedir?

Üniversitelerdeki mantarcılık bölümünde mikoloji ve fitopatoloji alanında bitki hastalıkları incelenir. Bu bölümde fitopatoloji alanında bitki hastalıkları ayrıntılı olarak incelenir. Çünkü bitki patojenlerinin çoğu mantarlardan oluşur.

Mantarcılık (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Mantarcılık (MYO) bölümünün amacı sektörde çalışacak uzman kişileri yetiştirmektir. O nedenle bu bölümde tüm bilgiler ayrıntılı olarak öğretilir. Bitkisel üretim tekniklerinden botanik bilgisine kadar pek çok alanda dersler verilir.

Mantarcılık (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Mantarcılıl bölümünden mezun olan kişiler genel olarak mantar yetiştiriciliği yaparlar. Aynı zamanda mantar sağlığının korunması ve üretim faktörlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılır. Aynı zamanda mantarcılık bölümünden mezun olan kişiler araştırmalar da yapabilirler. Bu nedenle özel sektörün yanı sıra akademik kariyer imkanı da bulunmaktadır.

Mantarcılık (MYO) Kaç Yıllıktır?

Mantarcılık bölümü üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra mantarcılık bölümünde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler ise kendi alanlarında çalışmalar yapabilirler.

Mantarcılık (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Mantarcılıl bölümünde okumak isteyen kişiler tarıma ilgili ve toprak ile uğraşmayı seven kişiler olmalılar. Bunun yanı sıra disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler bu bölümde eğitim alabilirler. Aynı zamanda mantarcılık konusunda bilgi sahibi ve kariyerini bu alanda sürdürmek isteyen kişiler mantarcılık bölümlerinde eğitim görebilirler.

Mantarcılık (MYO) Öğretimi İngilizce Midir

Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı eğitim veren mantarcılık bölümünde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu bölümde basit düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir

Mantarcılık (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı olan mantarcılık bölümü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe sorularını cevaplamalılar. Bu sayede yeterli puanı da alabilirler.

Mantarcılık (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mantarcılık bölümünün dersleri genellikle genel mikrobiyoloji, üretim materyalleri, bitkisel üretim teknikleri, bitkisel üretim teknikleri, botanik, tarım ekonomisi ve pazarlama ve toprak bilgisi olarak belirlenmiştir. Bu bölümde okuyan öğrenciler ise mikoloji, mantar işletmelerinde iklimlendirme, kültürü yapılan diğer mantarlar gibi derslerden sorumlu tutulurlar.

Mantarcılık (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Mnatarcılık bölümü mezunları için iş imkanları oldukça geniştir. Bu meslek özellikle son yıllarda çok fazla talep görmeye başladı. Çoğu kişi tarafından tercih edilen bu bölümden mezun olanlar tarımsal alanda çalışabilirler. Ayrıca mantar üretimi ve bakımında önemli bir istihdam alanı oluşturulur.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Mantarcılık bölümünden mezun olan kişiler mantar üretimi, mantar bakımı ve mantar sağlığının korunması için önemli çalışmalarda bulunabilirler. Bu gibi faaliyetlerin yer aldığı alanlarda mantarcılık bölümü mezunlarına istihdam sağlanır. Hem özel sektörde hem de devlet sektöründe önemli iş olanakları bulunur.

Mantarcılık (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Mantarcılık sektörü her geçen gün hızla gelişiyor. Özellikle yeni üretim metotlarının ortaya çıktığı mantar üretiminde istihdam olanakları da artış gösteriyor. Özellikle mantarcılık bölümünden mezun olan kişiler bu gibi alanlarda çalışma imkanından faydalanabilirler. Bu sektörde mantarların doğru şekilde yetiştirilmesi ve verimin artması için mantar teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Mantarcılık (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde Kırıkkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde mantarcılık bölümü bulunmaktadır. Mantarcılık bölümünde öğrenim görmek isteyen kişiler üniversite sınavında yeterli puanı alarak tercihlerini yapabilirler. Son yıllarda ise gençler tarafından en çok tercih edilen mantarcılık bölümü Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Korkuteli Meslek Yüksekokulu mantarcılık bölümü olmuştur. Üniversite sınavının ardından yeterli puanı alan adaylar bu üniversitelerden birini tercih edebilirler.