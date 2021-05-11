Manisa'nın alan kodu kaçtır? Manisa telefon kodu hakkında bilgi

Her yıl birçok farklı şenlik yapması ile ülkede bilinen Manisa, aynı zamanda mesir macununun anavatanı olarak da ifade edilir. Bu doğrultuda ülkenin dört bir köşesinden mesir macunu şenlikleri için katılan pek çok insanın olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapması üzerinden turistik açıdan da önemli bir şehirdir.

Manisa'nın Alan Kodu Kaçtır?

Manisa'nın alan kodu 0 236’dır. Arzu ettiğiniz bütün farkı sabit numaralara bu alan kodunu değerlendirmek suretiyle rahatlıkla iletişim sağlayabilirsiniz. Özellikle eski Yunan Medeniyetinin çok önemli kalıntıları bulunması ile beraber, oldukça önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün. Sardes Antik Kenti olmak üzere daha birçok farklı Eser şehrin farklı yerlerinde bulunur.

Doğal güzellikleri ve pek çok piknik alanı ile beraberdir öne çıkan Manisa, aynı zamanda tarım ve hayvancılık açısından da önemlidir. Diğer yandan İzmir'e yakın olması nedeniyle pek çok sosyal aktivite üzerinden de öne çıkıyor. Tabii bu doğrultuda sanayi açısından her geçen gün gelişme gösterdiğini dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı 236 alan kodu kullanmak suretiyle, sabit hatlara yoğun bir ulaşım gerçekleşmektedir.