Manikür nedir, nasıl yapılmalıdır? Manikür ne işe yarar, pedikürden farkı nedir?

Haberin Devamı

Günümüzde hem kadınlar hem de erkekler kişisel bakımına çok önem veriyor. Kişisel bakım rutinleri arasında ise manikür ve pedikürcü de yer alıyor.

Manikür Nedir?

Manikür, el ve ayak bakımının yapılması, temizlenmesi ve tırnakların şekillendirilmesi için yapılır. Manikür el ve tırnak bakımının yapılması, tırnakların derinlemesine temizlenmesi ve tırnak şekillendirmesinin yapılmasıdır.

Manikür yaparken uzmanlık gerektiren bir iş olan tırnak eti kesimleri de yapılır. Bunu yaparken çok dikkat edilmesi gerekir. Yanlışlıkla derin bir şekilde etlerin kesilmesiyle etlerin kopması, kanaması, morarma, kan kaybına bağlı olarak ortaya çıkan uyuşma ve damar yırtılması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Manikür Nasıl Yapılmalıdır?

Evde manikür yapmak için öncelikle manikür suyu hazırlanır. Tırnakların beslenmesi için bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ve tırnak renklerinin değişmemesi için birkaç damla da limon damlatılması gerekir. Tırnakların manikürden önce derinlemesine temizlenmesi gerekir. Krem de dahil olmak üzere hiçbir şey üzerinde bulunmaması gerekir. Tırnaklar, istenilen uzunlukta kesilerek, törpülenir. Kütikül temizleme çubuğu yardımı ile ölü deriler geriye doğru ittirilir.

Geriye doğru itilen derilerin kolay bir şekilde kesilmesi için nemlendirici krem sürülerek birkaç dakika kadar beklenmesi gerekir. Yeterince bekleyen tırnaklar iyice yıkanır ve kurutulur. Tırnak etleri dikkatli bir şekilde kesilir. En son eller güzel bir şekilde yıkanır ve ardından nemlendirici krem sürülür.

Haberin Devamı

Manikür Ne İşe Yarar?

Manikür, ellerinizin ve tırnaklarınızın güzel ve sağlıklı görünmesi için özel kremler, aletler, cilalar ve masaj tekniklerinin kullanıldığı güzellik tedavisidir. Manikür, hem ellerinizin ve tırnaklarınızın dokusunu ve sağlığını iyileştirir. Aynı zamanda cilalı ve güzel görünmesini sağlamak için yapılır.

Tırnaklarınızın ve ellerinizin iyi görünmesini sağlar. İnsanların kendisini iyi hissetmesini sağlar. Aynı zamanda, manikürün genellikle insanları rahatlatmak gibi etkileri vardır. Ellerde vücudunuzun diğer bölgelerine karşılık gelen bazı baskı bölgeleri vardır.

Elinizde kızarıklık, yaralanma, eklem, kas gerginliği ya da kırılmış cilt bulunuyorsa manikür yaptırmadan önce iyileşmesini beklemeniz gerekir. Beklemek istemiyorsanız bu konuda manikürcünüzü çok iyi bir şekilde bilgilendirmeniz gerekir.

Haberin Devamı

Manikürün Pedikürden Farkı Nedir?

Manikür ellerin derinlemesine temizlenmesi ve güzelleştirilmesi için yapılır. Manikür sırasında ölü deriler iyice temizlenir. Aynı zamanda cilt bakımı yapılır ve isteğe göre tırnaklara şekil verilir. Pedikürde de aynı genellikle işlemler yapılır. Ama manikür ile pedikür arasındaki en önemli fark pedikürün ayak tırnaklarına uygulanan bir uygulama olmasıdır.

Manikürden Sonra Ne Yapılması Gerekir?

Manikür çok rahatlatıcı bir işlemdir. Birinin tırnaklarınıza ve ellerinize dokunması sizi rahatlatabilir. Özellikle de manikürcü sizi rahatlatmak için refleksoloji ya da diğer el masajı tekniklerini kullanıyorsa hızlı bir rahatlama yaşanabilir.

Haberin Devamı

İşinde uzman bir manikürcü ölü deriyi nazik bir şekilde yumuşatıp çıkartır. Doğal tırnağınıza uygun olacak bir şekilde istenilen tırnak şeklini oluşturmak için bir tırnak törpüsü kullanmak gerekir. Bunun için bir taban kat uygulanması gerekir.

Manikür yapıldıktan hemen sonra eldiven takmamaya ya da ellerinizle bir şeyin temas etmemesine dikkat etmeniz gerekir. Manikürden sonra herhangi bir iş için ellerinizi çok fazla kullanmamanız gerekir. Eğer tırnaklarınıza nazik solüsyonlar uyguladıysa, bilgisayar klavyesi gibi tırnaklarınıza doğrudan değecek işler yapmamaya dikkat etmeniz gerekir. Manikür, tırnak şeklinize ve yapınıza uygun yapılan bir tırnak şekillendirme işlemidir.