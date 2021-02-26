Mal Canın Yongasıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yonga parçacık anlamına gelmektedir. Atasözü tarafından incelendiği taktirde mal da canın bir parçası olduğundan yola çıkmaktadır.

Mal Canın Yongasıdır Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?

- `İnsan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar. ` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani mal insanın hayatının bir parçası ve ekmeğidir. Malından olan insan canından olmuş gibi olmaktadır.

Mal Canın Yongasıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Mal Canın yongasıdır atasözü aslında malında can kadar öneme sahip olduğunu ifade etmektedir. Günümüzce de sıklıkla kullandığımız atasözünün hayatta yeri büyüktür. Mal canın yongasıdır atasözünün cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak şunu söylemek doğru olacaktır.

- Deprem de bütün mal varlığını kaybetti. ( Mal canın yongasıdır.)

Bu yazımızda mal canın yongasıdır atasözünü ve nerede kullanıldığını öğrenmiş olduk.