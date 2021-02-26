Mal Canın Yongasıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri bazen mecaz bazen gerçek anlamlı sözleri oluşturur. Eski zamanlardan bugünlere birçok deneyimler sonucu gelmiştir. Bu yüzden yol gösterici özlü sözler de diyebiliriz. Mal canın yongasıdır atasözü de sık sık kullandığımız bir sözdür. Mal canın yongasıdır atasözü hakkında bilgileri derledik.
Yonga parçacık anlamına gelmektedir. Atasözü tarafından incelendiği taktirde mal da canın bir parçası olduğundan yola çıkmaktadır.
Mal Canın Yongasıdır Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?
- `İnsan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar. ` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani mal insanın hayatının bir parçası ve ekmeğidir. Malından olan insan canından olmuş gibi olmaktadır.
Mal Canın Yongasıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?
Mal Canın yongasıdır atasözü aslında malında can kadar öneme sahip olduğunu ifade etmektedir. Günümüzce de sıklıkla kullandığımız atasözünün hayatta yeri büyüktür. Mal canın yongasıdır atasözünün cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak şunu söylemek doğru olacaktır.
- Deprem de bütün mal varlığını kaybetti. ( Mal canın yongasıdır.)
Bu yazımızda mal canın yongasıdır atasözünü ve nerede kullanıldığını öğrenmiş olduk.